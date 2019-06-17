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17/06/2019 08:37

【北水炒Ｄ乜】北水淨流入２５億，買建行工行太保沽平保金山

　　《經濟通通訊社１７日專訊》港股上周五（１４日）低開１１３點後，跌幅收窄曾見
２７２７５，惟港股之後隨Ａ股向下，維持在百多點的跌幅。國家統計局在Ａ股收市後公布，５
月工業增加值增５％，低市場預期的５﹒５％；首５月全國固定資產投資增５﹒６％遜預期，港
股跌幅擴大，一度低見２７０５１，最終收報２７１１８，下跌１７６點或０﹒６５％，穿十天
線（２７１５１點），連跌三日累捱６７０點或２﹒４１％。
　　按額度計算，北水全日淨流入２４﹒８５億元人民幣，較上日減少２﹒３３億人民幣或
８﹒５７％，北水淨買入最多的個股依次是建設銀行（００９３９）、工商銀行（０１３９８）
和中國太保（０２６０１）；淨賣出最多的依次是中國平安（０２３１８）及金山軟件
（０３８８８）。主板成交８４９﹒６３億元，較昨日增加４﹒４６％，其中港股通成交
７２﹒７６億元，佔總成交８﹒５６％。
　
＊北水再追內銀股＊
　
　　人行增再貼現和ＳＬＦ額度３０００億，消息刺激北水流入內銀，８﹒５５億北水淨買入建
行，工行亦獲６﹒１５億北水買入，累計九天北水淨流入工行約５４﹒０５億元。內險股方面，
約１﹒０５億北水買入中國太保，惟平保遭６７５２萬北水沽出。野村指金山新手遊遭玩家投訴
，３２８６萬北水沽出金山，股價下跌４﹒３％。（ｂｎ）

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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