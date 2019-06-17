《日入而息》滬倫通啟動，美議息前夕港股漲１０８點，Ａ股成交縮

《今天重點》﹡財政部周四於香港招標發行５０億人幣國債；陳茂波稱財政部在港發國債，

體現支持香港離岸人民幣樞紐地位

﹡報道指滬倫通今日啟動，華泰證券實現倫敦上市；滬倫通東向業務額度

２５００億人幣，西向額度３０００億

﹡Ｄａｖｉｄ Ｗｅｂｂ表示美國或要求基金拋售中國股票

﹡４月香港商品整體出口貨量按年下跌４﹒２％



《即日市況》﹡美議息前夕港股漲１０８收２７２２７廿天線得復失，成交６６９億



《深滬股市》﹡成交持續萎靡至不足３４００億，滬綜指收升０﹒２％



《美元匯價》﹡英無序脫歐機會升，避險情緒支撐美元；歐元最新報１﹒１２１６╱２０，

日圓最新報１０８﹒６９╱７１



《公司業績》﹡維太移動（０６１３３）派特別息０﹒１元，擬改名「維太創科」

﹡ＩＴＥ ＨＯＬＤＩＮＧＳ（０８０９２）年度業績由盈轉虧，不派息

﹡萬亞企業（０８１７３）年度虧損輕微擴大至７９８１萬元，不派息

﹡量子思維（０８０５０）去年度虧損擴至２１１４萬元，不派息

﹡舍圖控股（０８３９２）去年度虧損擴至７０２萬元，不派息

﹡金匯教育（０８１６０）年度盈轉虧１７９﹒２萬元，不派息

﹡威揚酒業（０８５０９）年度多賺１﹒８３倍，不派息

﹡神通機器人教育（０８２０６）年度多賺１﹒１３倍，收益增加

﹡歐舒丹（００９７３）全年盈利按年升２２﹒７％，末期息２﹒９７歐仙



《公司資訊》﹡中船租賃（０３８７７）貿戰基本沒影響，美元結算減人幣貶值影響

﹡工行（０１３９８）境內非公開發行最多７億股優先股獲批；美國附屬遭當

地部門合共罰款３﹒６億元

﹡中生製藥（０１１７７）抗真菌藥獲藥監局藥品註冊批件

﹡中行（０３９８８）最多１０億股境內非公開發行優先股獲批

﹡中金投（００６０５）與天安金交中心達成資產掛牌業務合作

﹡中信股份（００２６７）旗下中信出版擬發行不逾４７５４萬股Ａ股上市

﹡中國旭陽（０１９０７）與用友網絡簽戰略協定以提高營運效益

﹡嘉宏教育（０１９３５）公開發售約４６％，下限定價

﹡正乾金融（０１１５２）今早起停牌

﹡利豐（００４９４）貿易戰助業務多元化，擬減少內地生產佔比至低於五成

﹡阿里巴巴股份一拆八計劃將於下月１５日股東會表決

﹡海航科技投資（０２０８６）委任許杰為執行董事

﹡國藝娛樂（０８２２８）今早起停牌，待刊發內幕消息

﹡陽光房產（００４３５）上環寶恆商業中心翻新，引入共享工作室

﹡陽光油砂（０２０１２）今早起停牌，待刊發股價敏感資料

﹡達飛控股（０１８２６）終止收購內地房地產開發９０％股權

﹡嘉里物流（００６３６）與西班牙國家郵政Ｃｏｒｒｅｏｓ成立合資公司

﹡星凱控股（０１１６６）副主席周錦華離世

﹡鷹普精密工業（０１２８６）明天招股，入場費約３３３３﹒２５元

﹡長實（０１１１３）上海住宅「領寓」開售後獲認購４８４伙，套現逾４３

億元人民幣

﹡中國能源建設（０３９９６）簽訂合肥市垃圾發電ＰＰＰ項目

﹡港交所（００３８８）委任鮑志浩為資訊技術基建及系統運作主管

﹡康宏（０１０１９）斥３﹒７９億元租用灣仔互信大廈單位

﹡報道指復星國際（００６５６）考慮收購拜耳旗下動物健保業務



《國企紅籌》﹡中廣核礦業（０１１６４）與斯科公司簽訂湖山天然鈾買賣協議

﹡東航（００６７０）獲准非公開發行最多１３﹒９４億股Ａ股

﹡深圳控股（００６０４）５月份合同銷售按年升４６﹒２％

﹡中國太平（００９６６）附屬首５月保費升約１１％

﹡人保（０１３３９）首五個月壽險保費收入升１﹒８％，財險保費收入升

１６％

﹡神華（０１０８８）５月商品煤產量升０﹒４％，煤炭銷量升１８﹒３％



《神州民企》﹡中國自動化（００５６９）獲私有化，每股溢價１１％

﹡四環醫藥（００４６０）兩注射液藥品獲批

﹡信義能源（０３８６８）完成收購六個太陽能發電場項目

﹡雅居樂（０３３８３）以３﹒７億元人民幣取得清遠市一幅商住地



《中國要聞》﹡北京市委書記表示北京要搶佔５Ｇ產業發展先機

﹡中央結算公司發擔保品違約處置指引，提升處置效率

﹡中證協將涉辱華瑞銀經濟學家列為不受歡迎人員

﹡國資委主任會見馬雲，支持央企與阿里加強務實合作

﹡屠呦呦團隊獲新突破，昆藥集團啟紅斑狼瘡藥臨床試驗

﹡瑞銀辱華事件再發酵，傳失去中鐵建美元債承銷資格

﹡財政部周四於香港招標發行５０億人幣國債；財政部表示５月末全國地方政

府債務餘額近１９﹒９萬億；財政部將在港招標兩年及五年期人幣國債

﹡中證監山東監管局原局長徐鐵涉嚴重違紀違法受查；中證監表示滬倫通正式

啟動，中英將開展跨境證券監管執法

﹡發改委表示５月全社會用電量同比增２﹒４％，增速回落；５月審批固定資

產投資項目投資額５１６億元；今年底前取消外資准入負面清單外限制性規

定；加快汽車由限購轉向引導使用；因地制宜編制都市圈發展規劃或重點領

域規劃；海爾、格力、阿里等將積極推廣高效製冷產品；推動製造業健康發

展，落實好財金政策；預計今後一段時間物價續保持總體平穩

﹡戴德梁行表示未來城鎮化將圍繞超大型城市構建都市圈

﹡上海樓市迎來反彈，上周新房成交面積環比增四成

﹡人行千五億逆回購利率持平，中小行定向降準釋１０００億；５月債券市場

發行各類債券３﹒６萬億元

﹡成都對在科創板上市的企業累計獎勵１０００萬元人民幣

﹡銀河證券表示公募基金料帶動逾２０００億資金參與科創板

﹡據報內地維穩非銀同業，對龍頭券商進行流動性支持

﹡《福布斯》評禁止華為業務：美國正犯一個非常的錯誤

﹡任正非稱沒想到美國打擊華為決心如此之大；不會拆分出售業務，把更多員

工投入主戰場

﹡美國芯片供應商秘密向政府施壓，要求放寬華為禁令

﹡Ｄａｖｉｄ Ｗｅｂｂ表示美國或要求基金拋售中國股票

﹡中金表示若貿談惡化料內地ＧＤＰ明年放緩至６％或更低

﹡國家有關部門啟動調查，向聯邦快遞送達詢問通知書

﹡發改委正研究出台措施，發揮稀土作為戰略資源的價值

﹡報道指滬倫通今日啟動，華泰證券實現倫敦上市；滬倫通東向業務額度

２５００億人幣，西向額度３０００億

﹡美商務部長表示歐美汽車關稅問題可能要到初秋才能解決

﹡原上海儀電控股集團副董事長佘寶慶涉貪污被除黨籍

﹡上交所倫敦辦事處正式開業

﹡董明珠稱格力舉報奧克斯非出於企業之間商戰



《寶島快訊》﹡台股收市倒升０﹒１％，報１０５３０﹒５４點



《其他消息》﹡周庭代表律師指選舉主任無權拒絕已簽確認書的人參選

﹡陳茂波稱財政部在港發國債，體現支持香港離岸人民幣樞紐地位

﹡金發局委任許正宇為行政總監，任期三年

﹡４月香港商品整體出口貨量按年下跌４﹒２％

﹡報道指積金局與業界開會，冀新退休投資方案明年初出台

﹡十大屋苑父親節周末錄單位數成交，新盤成後市指標

﹡深股通額度全日用８７００萬；滬股通額度全日用７﹒０９億，外資陸股通

淨流入逾５億

﹡招商永隆升「一點通」港元定存利率最高至２﹒４５厘

﹡星展提供６個月港元定存年利率２﹒３％

﹡南商調高港元定存優惠，１２個月定存最高２﹒４％



《移交逃犯》﹡市民響應三罷；另議員稱２５０人參與社福界罷工集會

﹡添馬政府總部今日暫停開放

﹡部分留守夏愨道示威者轉至立會示威區，夏愨道現重開

﹡陳智思稱特首應重複道歉才顯真誠，承認行會把關不足

﹡曾鈺成支持林鄭留任，被問是否替任人選即否認

﹡黃之鋒刑滿釋放，承諾與港人並肩抗爭

﹡京挺暫緩，王志民稱中央一如既往支持特首依法施政

﹡教育界晤林鄭，指特首理解不少年輕人是和平表達意見

﹡民主派議員與反修例人士前往特首辦，要求與林鄭對話

﹡上千人包圍特首辦要求與林鄭對話，重佔龍和道全線

﹡醫學界陳沛然接舉報公院系統有專用頁供警查病人資料

﹡林正財稱暫緩可理解為撤回，特首已深刻反省道歉

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