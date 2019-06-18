《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２６１１２．５３ 升 ２２．９２點╱０．０９％
標普５００ ２８８９．６７ 升 ２．６９點╱０．０９％
納斯達克 ７８４５．０２ 升 ４８．３６點╱０．６２％
倫敦富時１００ ７３５７．３１ 升 １１．５３點╱０．１６％
法蘭克福ＤＡＸ １２０８５．８２ 跌 １０．５８點╱０．０９％
巴黎ＣＡＣ４０ ５３９０．９５ 升 ２３．３３點╱０．４３％
﹡香港時間７：４８ａｍ美元兌日圓１０８．６０，歐元兌美元１．１２２４
18/06/2019 07:48
《日出而作》政總今日重開，美股靠穩，微軟復售華為電腦
《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２６１１２．５３ 升 ２２．９２點╱０．０９％
標普５００ ２８８９．６７ 升 ２．６９點╱０．０９％
納斯達克 ７８４５．０２ 升 ４８．３６點╱０．６２％
倫敦富時１００ ７３５７．３１ 升 １１．５３點╱０．１６％
法蘭克福ＤＡＸ １２０８５．８２ 跌 １０．５８點╱０．０９％
巴黎ＣＡＣ４０ ５３９０．９５ 升 ２３．３３點╱０．４３％
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