《盤前攻略》議息前料港股窄幅上落守二萬七，今早或低開不足百點

《經濟通通訊社１８日專訊》美股表現輕微高收，市場期待本周聯儲局議息結果，專門預測

聯儲局走勢的著名分析師詹姆．格蘭特預料本周減息機會頗大，引起市場人士關注。個股方面，

波音急升逾２％，據業內人士指美國空管局將最早本周對７３７ＭＡＸ飛機進行安全強化方面的

測試，如通過即意味對該客機的信心加強；另外，思科升１﹒１９％，埃克森美孚升１％。最終

道指收報２６１１２點，升２２點或０﹒０９％；納指收報７８４５點，升４８點或

０﹒６２％。標指收報２８８９點，升２點或０﹒０９％。



＊夜期輕微高收，ＡＤＲ普遍下挫＊



港股夜期收報２７１５８點，升１１點，低水６９點。

港股ＡＤＲ比例指數跌５６點，報２７１７１點。預託證券普遍下挫，騰訊跌０﹒１８％，

折合港元報３２８﹒４２元。匯控跌０﹒８１％，折合港元報６３﹒６８元。中移動升

０﹒２２％，折合港元報６８﹒３。友邦升０﹒２２％，折合港元報７５﹒３７元。長和跌

０﹒９１％，折合港元報７４﹒６６。中行跌０﹒１１％，折合港元報３﹒２元。國壽升

０﹒２９％，折合港元報１８﹒１１元。中海油跌０﹒４８％，折合港元報１２﹒４６元。中石

化跌０﹒１８％，折合港元報５﹒０６元。中聯通跌０﹒２％，折合港元報８﹒３４元。



＊議息前料港股窄幅上落，預期續穩守二萬七＊



本周星期二、三聯儲備局進行議息，預料星期四凌晨將有結果，市場對於是次議息結果預測

分歧，但普遍預料是次將會開啟減息周期。由於對於息口問題難以猜測，相信投資者在公布結果

前不會輕舉妄動，而有「黑期」之稱的新加坡ＨＳ５０指數現報２７１７９點，跌５５點或

０﹒２１％，料今早港股跟隨黑期低開百點以內並窄幅上落，相信能穩守二萬七點，待議息後大

市才會明朗化。（ｕｌ）

