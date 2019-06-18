《凱文隨筆－凱文》任菩薩看世界，眾生皆有佛性

《凱文隨筆－凱文》華為科技的任正非昨日在深圳出席一個由央視現場轉播的交流會時表示

，他低估了美國對付華為的決心；他還是那種想法：「美國公司是好的」，目前華為受到挫折，

只是「發自一些政治家對事物認識的不同看法」。



這套邏輯似曾相識，不就是一些人常掛在口中的：「我只反對共產黨，但我仍愛我的國家」

，在一黨專政的制度下，反對執政黨，又沒有其他可行的替代方案，空談愛國，實質誤國。政府

跟國家其實是血脈相連的，即便是有政黨輪替的國家，執政黨就代表國家。



也許任老可以視特朗普政府只是特立獨行的管治班子，但這個小小的精英圈子卻代表了整個

國家，其決策影響全民，全國企業無不以華府馬首是瞻；明年總統選舉的候選人拜登前陣子曾說

中國人是好人，但可能眼見民意支持率下跌，近日也改了口風，表示對中國要狠（ｇｅｔ

ｔｏｕｇｈ ｗｉｔｈ Ｃｈｉｎａ）。



人總是以自身利益著眼，能放棄一己利益而就公義的人，可謂鳳毛麟角。試問世間有多少個

居理夫人，能夠不為自己研發的科學成果申請專利，任憑世人使用有關技術？



當我們看到數百美國企業聯署致函美國副總統要求停止對中國產品徵收關稅時，那是他們開

始身受其苦之故，若是出於公義，他們早在一年前已應該開口反對；美國媒體也廣泛反對特朗普

，那也跟公義（或所謂「第四權」）無關，只是政治鬥爭；美國的媒體幾乎演變成兩個極端，要

麼全力反對特朗普，要麼全力支持特朗普；一份特別檢察官做的「通俄們」調查報告，兩個極端

媒體陣營就看出了兩個相對的結論；世界似乎真的只有彩色了。



任老說：「國際一定是走向開放合作，才能趕上人類文明的需求」。這話沒錯，只是當地球

上最具實力的超級強國反對這種烏托邦理想，並施以無窮盡壓力，其國內的企業，學術機構，甚

至其主導的國際組織也紛紛響應相關的決策時，那就換來了時下流行的一句話：「理想很豐富，

但現實很骨感」了。



任老也提到：「美國政府是偉大的。美國人民也是偉大的。」這話沒錯，但任老又是只看到

硬幣的一面，忽略了另一面。特朗普政府呈現出來的就是另一面，民眾選出特朗普為總統，也是

展露了他們的另一面。



過去的美國總統要出兵他國，好歹也找個漂亮的原因，這個現任總統不需要藉口，航空母艦

戰鬥群集結中東，國會議員也不知所謂何事，要透過媒體問道：「你是否打算去中東打仗？」他

隨便就可以支持其他國家的反對勢力代表為總統（如委內瑞拉），前任政府締結的國際條約（如

伊朗核協議，以及其他貿易協議）皆可一一撕掉作廢。聽其言，觀其行，無一不是失信於世界。

更可怕的是，他們全都是一幅理直氣壯的模樣，絲毫沒覺得自己有不對之處。



任老心存赤子之心，卻遇上了「逆菩薩」，且看任老的善行能否修成正果。



（作者凱文從事英文媒體及翻譯工作逾３０年。彼為英國語言學家協會會員於２０１５年取得特

許語言學者資格。）

