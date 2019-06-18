《經濟通通訊社１８日專訊》嘉宏教育（１９３５）首掛開１﹒４９元，低招股價１﹒５元
０﹒６７％，暫成交約３５２萬股，涉資５２０萬元。
不考慮交易費用，每手２０００股蝕２０元。（ｓｃ）
18/06/2019 09:21
《新股掛牌》嘉宏教育首掛開１﹒４９元低招股價不足１％
《經濟通通訊社１８日專訊》嘉宏教育（１９３５）首掛開１﹒４９元，低招股價１﹒５元
０﹒６７％，暫成交約３５２萬股，涉資５２０萬元。
不考慮交易費用，每手２０００股蝕２０元。（ｓｃ）
|國際動態18/06/2019
【英揆之爭】獲退選者支持 約翰遜再添勝算
|興證快訊17/06/2019
港股波動
|FOCUS17/06/2019
【FOCUS】慎防港淪「weak link」
|生財有道17/06/2019
《開市Good Morning》涂國彬：聯儲局6月減息機會微
|國際動態17/06/2019
沙特轟伊朗 倘受威脅回應不手軟
|香港政情15/06/2019
【移交逃犯】政府宣布暫緩修例 林鄭認工作不足令平靜社會再現矛盾紛爭(有片)
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰