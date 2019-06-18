《經濟通通訊社１８日專訊》日照港裕廊（０６１１７）明日（１９日）掛牌，今日在輝立
交易所暗盤開報１﹒５元平招股價。該股每手２０００股。
在耀才暗盤交易市場，該股最新報１﹒５元，亦平招股價。（ｓｃ）
18/06/2019 16:17
【新股上市】日照港裕廊（６１１７）暗盤開報１﹒５元，平招股價
《經濟通通訊社１８日專訊》日照港裕廊（０６１１７）明日（１９日）掛牌，今日在輝立
交易所暗盤開報１﹒５元平招股價。該股每手２０００股。
在耀才暗盤交易市場，該股最新報１﹒５元，亦平招股價。（ｓｃ）
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