【新股上市】日照港裕廊（６１１７）暗盤開報１﹒５元，平招股價

《經濟通通訊社１８日專訊》日照港裕廊（０６１１７）明日（１９日）掛牌，今日在輝立

交易所暗盤開報１﹒５元平招股價。該股每手２０００股。

在耀才暗盤交易市場，該股最新報１﹒５元，亦平招股價。（ｓｃ）

