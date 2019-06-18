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即市新聞

18/06/2019 09:22

市場觀望議息結果，港股高開６２點報２７２８９，國指升２７點

　　《經濟通通訊社１８日專訊》美國議息在即，環球股市持觀望態度，美股隔晚輕微高收，亞
洲股市今早走勢靠穩，日經最新升１１點，首爾指數漲７點。港股今早高開６２點，本地地產股
繼續炒減息憧憬，恆隆地產（００１０１）高開近２％，九倉置業（０１９９７）升逾１％；另
外，隔晚油價下挫，「三桶油」輕微低開，中石油（００８５７）跌０﹒７％。
　　恆生指數開報２７２８９，升６２點或升０﹒２３％，主板成交２５﹒４４億元。國企指數
開報１０４５６點，升２７點或０﹒２６８％。
　　重磅股方面，匯豐控股（００００５）跌０﹒３１％，報６４元；港交所（００３８８）升
０﹒６１％，報２６５﹒４元；騰訊控股（００７００）升１﹒２２％，報３３３元；中國移動
（００９４１）升０﹒８１％，報６８﹒７元；友邦保險（０１２９９）升０﹒８６％，報
７５﹒８５元。

　　恆指十大升幅股份表現如下：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　恆隆地產（００１０１）　　１７﹒５２元　　　升１﹒８６％
　　碧桂園　（０２００７）　　１１﹒４０元　　　升１﹒６０％
　　中生製藥（０１１７７）　　　７﹒３３元　　　升１﹒５２％
　　創科實業（００６６９）　　５５﹒９５元　　　升１﹒４５％
　　恆安國際（０１０４４）　　５７﹒９０元　　　升１﹒３１％
　　騰訊控股（００７００）　３３３﹒００元　　　升１﹒２２％
　　交通銀行（０３３２８）　　　６﹒３２元　　　升１﹒１２％
　　太古Ａ　（０００１９）　　９４﹒９０元　　　升１﹒０６％
　　九倉置業（０１９９７）　　５４﹒００元　　　升１﹒０３％
　　中國人壽（０２６２８）　　１８﹒２４元　　　升１﹒００％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

　　（ｕｌ）

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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