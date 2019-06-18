《盤後部署》利淡因素仍未消除，港股於２５０天線遇阻力

《經濟通通訊社１８日專訊》美股隔晚表現輕微高收，市場期待聯儲局議息結果，三大股指

向上，雖然香港時間星期四（２０日）議息才有結果，但市場已經預料今次減息機會不大，故普

遍憧憬會後聲明有下半年局方的意向。港股今早在議息前夕憧憬下繼續高開不足百點，及後走勢

波動，更曾一度倒跌最多２６點，全日低見２７２０１點。

不過，隨著港交所（００３８８）、騰訊（００７００）及友邦（０１２９９）愈升愈有，

恆指午後最多曾升３５７點報２７５８４點，最終港股收報２７４９８，升２７１點或１％，重

上廿天線（２７２６２點）。主板成交７１０﹒４７億元多近６﹒２％。國指報１０５０７，升

７９點或０﹒７６％。

Ａ股方面，上證指數報２８９０，升２點或０﹒０９％。深成指數報８８０４，升２３點或

０﹒２７％，兩市成交３２１７億元人民幣。



＊巴克萊指減息未必利市，高盛稱美科技股估值過高＊



雖然目前市場普遍預期聯儲局將會發放減息信號，但減息同時意味經濟衰退或放緩，故此消

息對股市的反應依然是未知之數。巴克萊銀行就引述數據指，過往聯儲局減息之後，標準普爾

５００指數在該年會漲超過２１％，惟局方必須要以對沖經濟疲軟為由，分析師又稱之為「保險

性減息」。相反，如果局方以經濟衰退為由作出減息，標指平均就會跌約１７％，故此今次主席

鮑威爾的會後聲明將會相當關鍵，亦同時反映局方對下半年全球經濟的看法。

今年投資者繼續熱衷投資科技股，但高盛警告，雖然軟件類科技股是今年的投資大熱門，其

利潤可以非常高，又可以抵禦中美貿易緊張局勢，但高盛直言它們目前的估值過高，加上市民現

時對大型科技公司的反壟斷調查，都正在反映市場過度樂觀的情況，最終可能會影響它們的基本

面。雖然科技股帶動今年美股反彈，更比標指今年１５％的漲幅為多，錄得２２％的漲幅，但科

技股目前正推升向極高水平。高盛強調，科技股目前估值溢價高於十年平均值的兩個標準差，是

近科網泡沫高峰的最高位。



＊保力加通道明顯收窄，港股上升幅度窄難破牛熊線＊



港股繼上日回升過百點之後，今日再走高近三百點，下一步明顯要再上試２５０天線

（２７６７０點），即牛熊分界線，但上周二（１８日）港股上試該位置不果，反映該水平出現

強大阻力，故即使短暫能夠突破，但考慮到市場上不少重大利淡因素未有減退跡象，包括中美貿

易談判及人民幣持續貶值等，預期港股上升至該水平會反覆在２５０天線水平爭持。

在技術走勢上，保力加通道本月以來明顯出現收窄，同時其頂部將與２５０天線相遇，故港

股要突破２５０天線，以及觸及頂部水平的機會極微，預期港股會先在２７０００點至２５０天

線之間徘徊。若失守二萬七，下一步支持位則見本月最低位近２６６７０點水平，亦即近保力加

通道底線的位置。（ａｌ）

