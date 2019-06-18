《經濟通通訊社１８日專訊》英國首相文翠珊在倫敦與中國副總理胡春華會談期間提及香港
的大型示威活動。首相府在聲明中稱，文翠珊在會上提及最近在香港發生的抗議活動，強調必須
要尊重中英聯合聲明中所規定的權利及自由。
同時，兩國就氣候變化問題簽署清潔能源伙伴關係協議，並同意需要加大力度應對這個全球
性挑戰。文翠珊呼籲中國在這個領域發揮領導作用，並制定更加進取的減排目標。（ｍｎ）（ｚ
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18/06/2019 08:13
【移交逃犯】文翠珊會見胡春華提及香港，重申應尊重中英聯合聲明
《經濟通通訊社１８日專訊》英國首相文翠珊在倫敦與中國副總理胡春華會談期間提及香港
的大型示威活動。首相府在聲明中稱，文翠珊在會上提及最近在香港發生的抗議活動，強調必須
要尊重中英聯合聲明中所規定的權利及自由。
同時，兩國就氣候變化問題簽署清潔能源伙伴關係協議，並同意需要加大力度應對這個全球
性挑戰。文翠珊呼籲中國在這個領域發揮領導作用，並制定更加進取的減排目標。（ｍｎ）（ｚ
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