【華為風波】美國參議員提法案阻華為在美國尋求專利賠償

《經濟通通訊社１８日專訊》美國參議員盧比奧提出法案，希望防止華為在美國法庭尋求賠

償。此前華為要求美國電訊巨頭Ｖｅｒｉｚｏｎ支付１０億美元的專利費。

根據法案，在美國政府特定觀察名單上的公司，其中包括華為，將不被允許根據美國有關專

利的法律尋求賠償，包括針對專利侵權發起的法律行動。

盧比奧是共和黨在外交政策方面的主要舵手之一，他將上述建議納入年度國防授權法案（Ｎ

ＤＡＡ）的修正案中提交，過去幾年美國議員就成功利用ＮＤＡＡ打擊華為。（ｍｎ）

