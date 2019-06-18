《經濟通通訊社１８日專訊》美國參議員盧比奧提出法案，希望防止華為在美國法庭尋求賠
償。此前華為要求美國電訊巨頭Ｖｅｒｉｚｏｎ支付１０億美元的專利費。
根據法案，在美國政府特定觀察名單上的公司，其中包括華為，將不被允許根據美國有關專
利的法律尋求賠償，包括針對專利侵權發起的法律行動。
盧比奧是共和黨在外交政策方面的主要舵手之一，他將上述建議納入年度國防授權法案（Ｎ
ＤＡＡ）的修正案中提交，過去幾年美國議員就成功利用ＮＤＡＡ打擊華為。（ｍｎ）
18/06/2019 08:24
【華為風波】美國參議員提法案阻華為在美國尋求專利賠償
《經濟通通訊社１８日專訊》美國參議員盧比奧提出法案，希望防止華為在美國法庭尋求賠
償。此前華為要求美國電訊巨頭Ｖｅｒｉｚｏｎ支付１０億美元的專利費。
根據法案，在美國政府特定觀察名單上的公司，其中包括華為，將不被允許根據美國有關專
利的法律尋求賠償，包括針對專利侵權發起的法律行動。
盧比奧是共和黨在外交政策方面的主要舵手之一，他將上述建議納入年度國防授權法案（Ｎ
ＤＡＡ）的修正案中提交，過去幾年美國議員就成功利用ＮＤＡＡ打擊華為。（ｍｎ）
|國際動態18/06/2019
【英揆之爭】獲退選者支持 約翰遜再添勝算
|興證快訊17/06/2019
港股波動
|FOCUS17/06/2019
【FOCUS】慎防港淪「weak link」
|生財有道17/06/2019
《開市Good Morning》涂國彬：聯儲局6月減息機會微
|國際動態17/06/2019
沙特轟伊朗 倘受威脅回應不手軟
|香港政情15/06/2019
【移交逃犯】政府宣布暫緩修例 林鄭認工作不足令平靜社會再現矛盾紛爭(有片)
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰