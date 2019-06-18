  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

18/06/2019 08:24

【華為風波】美國參議員提法案阻華為在美國尋求專利賠償

　　《經濟通通訊社１８日專訊》美國參議員盧比奧提出法案，希望防止華為在美國法庭尋求賠
償。此前華為要求美國電訊巨頭Ｖｅｒｉｚｏｎ支付１０億美元的專利費。
　　根據法案，在美國政府特定觀察名單上的公司，其中包括華為，將不被允許根據美國有關專
利的法律尋求賠償，包括針對專利侵權發起的法律行動。
　　盧比奧是共和黨在外交政策方面的主要舵手之一，他將上述建議納入年度國防授權法案（Ｎ
ＤＡＡ）的修正案中提交，過去幾年美國議員就成功利用ＮＤＡＡ打擊華為。（ｍｎ）

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
國際動態18/06/2019
【英揆之爭】獲退選者支持 約翰遜再添勝算
興證快訊17/06/2019
港股波動
FOCUS17/06/2019
【FOCUS】慎防港淪「weak link」
生財有道17/06/2019
《開市Good Morning》涂國彬：聯儲局6月減息機會微
國際動態17/06/2019
沙特轟伊朗 倘受威脅回應不手軟
香港政情15/06/2019
【移交逃犯】政府宣布暫緩修例　林鄭認工作不足令平靜社會再現矛盾紛爭(有片)
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet x 樂本健 父親節窩心Bonus】即Like即送 維柏健[男士綜合維他命礦物質] (價值HK$312)

【etnet Bonus賞你】領展街市‧SANRIO CHARACTERS萌爆木製杯墊

【etnet Bonus賞你】信德中心x皮忠【Let Love Blossom森愛•花見】限量文創禮品

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金