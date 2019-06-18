《經濟通通訊社１８日專訊》英國財政大臣夏文達表示，英國希望美國總統特朗普與中國國
家主席習近平本月底在日本舉行的２０國集團（Ｇ２０）領導人峰會上會晤時，能夠在緩解貿易
緊張形勢方面取得進展。
他稱，英國是一個非常開放的貿易經濟體，容易受到任何全球貿易及全球經濟增長等因素影
響，故非常希望美中之間的緊張局勢能夠早日得到解決。（ｍｎ）
18/06/2019 08:45
【脫歐之後】英財相冀Ｇ２０峰會上特習會能緩和美中貿易緊張局勢
《經濟通通訊社１８日專訊》英國財政大臣夏文達表示，英國希望美國總統特朗普與中國國
家主席習近平本月底在日本舉行的２０國集團（Ｇ２０）領導人峰會上會晤時，能夠在緩解貿易
緊張形勢方面取得進展。
他稱，英國是一個非常開放的貿易經濟體，容易受到任何全球貿易及全球經濟增長等因素影
響，故非常希望美中之間的緊張局勢能夠早日得到解決。（ｍｎ）
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