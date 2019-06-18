【脫歐之後】傳英國財相夏文達不滿文翠珊教育開支計劃準備辭職

《經濟通通訊社１８日專訊》據外電引述消息人士報道，英國財相夏文達準備請辭，因即將

在數個月內下台的首相文翠珊仍執意計劃在未來３年投入近２７０億英鎊在教育開支上。

消息人士稱，夏文達對此感到不滿，因教育開支計劃可能讓下任首相在施政上被綁手綁腳。

首相辦公室據悉要求夏文達撥出２６６億英鎊，這筆資金原本是留在無協議脫歐下應付各項

開支。（ｍｎ）

