《國際要聞》特朗普：美國下周將開始清理境內數百萬非法移民

《經濟通通訊社１８日專訊》美國總統特朗普表示，美國當局下周將開始清理境內數百萬非

法移民。不過特朗普並未提供具體細節，美國境內非法移民數量估計約有１２００萬人，主要來

自墨西哥及中美洲。

根據本月稍早兩國達成的協議，墨西哥同意接收尋求美國庇護的中美洲移民，直到他們庇護

案在美國法庭完成聽證為止。（ｍｎ）

