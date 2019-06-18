《台股攻略－馮偉明》台股露曙光今日微升

《台股攻略》台股今日（１８日）升３６﹒２點，收１０５６６﹒７４點，成交值為新台幣

８００﹒８６億元。

台積電今日升１﹒０７％，收新台幣２３５﹒５元；大立光跌０﹒８％，收新台幣３７０５

元；鴻海跌０﹒６５％，收新台幣７５﹒９元；聯發科升超過２﹒６％，收新台幣３０８﹒５元

。雖然大立光收低至新台幣３７０５元，但京元電及旺宏等半導體股走強，加上水泥、食品及金

融等傳產類股亦相挺，大盤仍跟隨台積電甩尾收高。玉晶光、國巨、矽創、欣興等摔落低檔，指

數曾一度翻黑，所幸金傳類股穩住陣腳，臺企銀、兆豐金、新光金、台泥及中鋼等量價齊揚。高

殖利率股方面，技嘉升５％以上，微星及京元電子走高，整體表現不俗。被動元件股方面，國巨

收新台幣２５８元，跌１﹒１５％；華新科收新台幣１５２元，跌近２％。

中美貿易戰的進展仍是市場最大的不確定因素，台指期明日結算有待觀察。目前市場觀望氣

氛濃厚，或會壓抑台股走勢。《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管 馮偉明》



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