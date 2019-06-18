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即市新聞

18/06/2019 17:04

《台股攻略－馮偉明》台股露曙光今日微升

　　《台股攻略》台股今日（１８日）升３６﹒２點，收１０５６６﹒７４點，成交值為新台幣
８００﹒８６億元。
　　台積電今日升１﹒０７％，收新台幣２３５﹒５元；大立光跌０﹒８％，收新台幣３７０５
元；鴻海跌０﹒６５％，收新台幣７５﹒９元；聯發科升超過２﹒６％，收新台幣３０８﹒５元
。雖然大立光收低至新台幣３７０５元，但京元電及旺宏等半導體股走強，加上水泥、食品及金
融等傳產類股亦相挺，大盤仍跟隨台積電甩尾收高。玉晶光、國巨、矽創、欣興等摔落低檔，指
數曾一度翻黑，所幸金傳類股穩住陣腳，臺企銀、兆豐金、新光金、台泥及中鋼等量價齊揚。高
殖利率股方面，技嘉升５％以上，微星及京元電子走高，整體表現不俗。被動元件股方面，國巨
收新台幣２５８元，跌１﹒１５％；華新科收新台幣１５２元，跌近２％。
　　中美貿易戰的進展仍是市場最大的不確定因素，台指期明日結算有待觀察。目前市場觀望氣
氛濃厚，或會壓抑台股走勢。《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管　馮偉明》
　
　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
　　　　　　　申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定
　　　　　　　，如因相關建議招致損失，概與富邦銀行（香港）、編者及作者無涉。

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