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18/06/2019 08:52

【企業盈警】亞太金融（８１９３）料年度虧損減少，金融資產減值

　　《經濟通通訊社１８日專訊》亞太金融（０８１９３）公布，與上年度同期業績比較，公司
預料截至今年３月底止年度虧損將會減少介乎六至七成。
　　公司解釋，虧損減少主要由於本年度按公允價值計入損益的金融資產之公允價值虧損約
１３００萬港元所致。
　　集團年度業績將於６月２１日公布。（ｕｌ）

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