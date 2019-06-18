《經濟通通訊社１８日專訊》ＷＡＣ ＨＯＬＤＩＮＧＳ（０８６１９）公布，截至今年３
月３１日止之年度業績，預料年度虧損不超過１５０萬，而去年同期則錄得溢利２００萬元。
公司解釋，虧損主要受到一次性上市開支、分包收費增加、員工成本及褔利因基本薪金及員
工褔利增加而增加、以及２０１９年度每個項目的平均收入減少所影響。
有關集團之年度業績將於６月底公布。（ｕｌ）
18/06/2019 08:50
【企業盈警】ＷＡＣ料年度盈轉虧１５０萬，上市開支影響
《經濟通通訊社１８日專訊》ＷＡＣ ＨＯＬＤＩＮＧＳ（０８６１９）公布，截至今年３
月３１日止之年度業績，預料年度虧損不超過１５０萬，而去年同期則錄得溢利２００萬元。
公司解釋，虧損主要受到一次性上市開支、分包收費增加、員工成本及褔利因基本薪金及員
工褔利增加而增加、以及２０１９年度每個項目的平均收入減少所影響。
有關集團之年度業績將於６月底公布。（ｕｌ）
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