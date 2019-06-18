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18/06/2019 09:39

【新股上市】途屹控股（１７０１）今起開招，入場費約２７４７元

　　《經濟通通訊社１８日專訊》出境旅遊產品及服務供應商途屹控股（１７０１）今日起公開
招股，發行２﹒５億股，招股價範圍為０﹒５２元至０﹒６８元，每手４０００股，入場費
２７４７﹒４１元，獨家保薦人為創陞融資。
　　公司為中國出境旅遊產品及服務供應商，特別專注於向華東客戶提供日本旅行團及自由行相
關產品。於２０１６年至２０１８年年度純利分別為１５００萬、２１６０萬及７１０萬元人民
幣；公司收入分別為２﹒２８億、１﹒６９億及２﹒０５億元人民幣。
　　另外，公司與基石投資者Ｎａｖｉｂｅｌｌ　Ｖｅｎｔｕｒｅ　Ｃｏｒｐ﹒及獨立第三方「
盛森」訂立認購協議，兩者分別認購２５００萬元及２００萬元相等值之股份。
　　以招股價中位數０﹒６元計算，公司預料集資１﹒０５億元，其中２％將用於透過開發新產
品及服務提升產品組合；１３％將用於購買旅遊巴士及委聘第三方旅遊巴士運營商；２０％將用
於在香港建立銷售網絡等用途；２０％將用於收購日本京都的酒店資產；２０％將用於投資日本
東京一間旅行社公司；１５％將用於在日本招募更多人手；１０％將用作一般營運資金。
　　股份於６月２１日中午截止申請認購，２７日公布招股結果，２８日於聯交所主板掛牌上市
。（ｕｌ）

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