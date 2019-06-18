【新股上市】途屹控股（１７０１）今起開招，入場費約２７４７元

《經濟通通訊社１８日專訊》出境旅遊產品及服務供應商途屹控股（１７０１）今日起公開

招股，發行２﹒５億股，招股價範圍為０﹒５２元至０﹒６８元，每手４０００股，入場費

２７４７﹒４１元，獨家保薦人為創陞融資。

公司為中國出境旅遊產品及服務供應商，特別專注於向華東客戶提供日本旅行團及自由行相

關產品。於２０１６年至２０１８年年度純利分別為１５００萬、２１６０萬及７１０萬元人民

幣；公司收入分別為２﹒２８億、１﹒６９億及２﹒０５億元人民幣。

另外，公司與基石投資者Ｎａｖｉｂｅｌｌ Ｖｅｎｔｕｒｅ Ｃｏｒｐ﹒及獨立第三方「

盛森」訂立認購協議，兩者分別認購２５００萬元及２００萬元相等值之股份。

以招股價中位數０﹒６元計算，公司預料集資１﹒０５億元，其中２％將用於透過開發新產

品及服務提升產品組合；１３％將用於購買旅遊巴士及委聘第三方旅遊巴士運營商；２０％將用

於在香港建立銷售網絡等用途；２０％將用於收購日本京都的酒店資產；２０％將用於投資日本

東京一間旅行社公司；１５％將用於在日本招募更多人手；１０％將用作一般營運資金。

股份於６月２１日中午截止申請認購，２７日公布招股結果，２８日於聯交所主板掛牌上市

。（ｕｌ）

