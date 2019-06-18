港股發力收復廿天線，現報２７４２３點升１９５點

《經濟通通訊社１８日專訊》美國將於今日起一連兩日議息，港股走勢波動，今早高開不足

百點後曾一度倒跌，隨後走勢反彈，並一度升２００點高見２７４２７點，收復２０天線（約

２７２５９點）。個股方面，賭股略為反彈，銀娛（０００２７）升逾２％，另外萬洲

（００３８８）升近３％。

現時，恆生指數報２７４２３，升１９５點或升０﹒７２％，主板成交２４６﹒３５億元。

上證綜合指數報２８９０，升３點或升０﹒１１％，成交６００﹒６６億元人民幣。

重磅股方面，匯豐控股（００００５）升０﹒０８％，報６４﹒２５元；香港交易所

（００３８８）升２﹒２％，報２６９﹒６元；騰訊控股（００７００）升１﹒４６％，報

３３３﹒８元；中國移動（００９４１）升０﹒８８％，報６８﹒７５元；友邦保險

（０１２９９）升１﹒４％，報７６﹒２５元。



恆指十大升幅股份表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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銀河娛樂（０００２７） ４９﹒２５元 升２﹒１８％

港交所 （００３８８） ２６９﹒６０元 升２﹒２０％

萬洲國際（００２８８） ７﹒５３元 升２﹒０３％

創科實業（００６６９） ５６﹒２５元 升１﹒９９％

舜宇光學（０２３８２） ７０﹒０５元 升１﹒８２％

中國神華（０１０８８） １６﹒６０元 升１﹒５９％

中信股份（００２６７） １０﹒８０元 升１﹒５０％

新地 （０００１６） １２８﹒９０元 升１﹒５０％

騰訊控股（００７００） ３３３﹒８０元 升１﹒４６％

友邦保險（０１２９９） ７６﹒２５元 升１﹒４０％

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（ｕｌ）

