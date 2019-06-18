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即市新聞

18/06/2019 14:40

友邦港交所發力領漲重磅股，恒指現升３２２點報２７５５０點

　　《經濟通通訊社１８日專訊》港股午後升幅擴大，其中港交所（００３８８）及友邦
（０１２９９）升近３％走勢強勁。消息面上，大行花旗發表研究報告指，阿里巴巴來港上市將
有望帶動港股成交量，對港交所維持「買入」評及；而友邦則獲瑞信上調目標價９％。另外，地
產股繼續憧憬美國減息，新地（０００１６）升逾３％，新世界（０００１７）漲近２％，帶動
大市氣氛。　
　　現時，恆生指數報２７５５０，升３２２點或升１﹒１９％，主板成交５０２﹒８６億元。
上證綜合指數報２８９１，升３點或升０﹒１４％，成交１２１０﹒７２億元人民幣。
　　其他重磅股方面，匯豐控股（００００５）升０﹒１６％，報６４﹒３元；港交所升
２﹒６５％，報２７０﹒８元；騰訊（００７００）升１﹒９５％，報３３５﹒４元；中國移動
（００９４１）升０﹒７３％，報６８﹒６５元；友邦升２﹒５９％，報７７﹒１５元。

　　恆指十大升幅股份表現如下：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中國神華（０１０８８）　　１６﹒８８元　　　升３﹒３０％
　　新地　　（０００１６）　１３０﹒９０元　　　升３﹒０７％
　　中生製藥（０１１７７）　　　７﹒４４元　　　升３﹒０５％
　　舜宇光學（０２３８２）　　７０﹒８５元　　　升２﹒９８％
　　創科實業（００６６９）　　５６﹒７０元　　　升２﹒８１％
　　石藥集團（０１０９３）　　１１﹒８８元　　　升２﹒７７％
　　港交所　（００３８８）　２７０﹒８０元　　　升２﹒６５％
　　友邦保險（０１２９９）　　７７﹒１５元　　　升２﹒５９％
　　萬洲國際（００２８８）　　　７﹒５５元　　　升２﹒３０％
　　銀河娛樂（０００２７）　　４９﹒３０元　　　升２﹒２８％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｕｌ）

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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