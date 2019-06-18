《談國論企－黎偉成》信貸５月份非激增有合理調節

《談國論企》中國的以商業銀行為主的金融機構的人民幣貸款，於２０１９年５月份同比及

環比皆增，尤其是在淡月中對住戶中長期貸款由上年之跌轉升，和對非金融企業及機關企團的貸

款減幅明顯收窄，皆有利實體經濟穩中有進的發展。此舉作為抵特朗普續在經貿壓華的其中積極

做法，我對中國經濟前景有憧憬。



＊企業中長期貸款淡月少減似可抗美貿戰＊



據中國人民銀行所發布的最新資料，金融機構的人民幣貸款增長淨額於２０１９年５月份達

１﹒１８萬億元（見表一），同比多增３１３億元或２﹒７５％，只是略低於２０１８年同期的

４﹒５％升幅，相對於對上一個月的４月份１﹒０２萬億元高１５﹒６９％，不用引以為「憂」

。尤其是１－５月份累計淨增８﹒０１萬億元的同比增長仍達到１１﹒８％，較２０１８年前５

個月所增的１１﹒４％多增０﹒４個百分點，完全可以接受。

再從具體數據分析，惹人注目的當然是金融機構（一）對非金融企業及機關團體的貸款，於

２０１９年５月份達５２２４億元（見表二．下同）同比增長０﹒５９％，較２０１８年同期所

減的７﹒８１％少減凡７﹒２２個百分點之普，而對上一個月的４月份淨增３４７１億元同比更

是大幅減少３９﹒３９％，可印證我對貸款於淡月表現「可以接受」之說不虛。

非金融企業及機關團體的貸款中，又以（１）短期貸款情況較為惹人注目，因於２０１９年

５月份尚能淨增１２０９億元，而２０１８年同期則減少５８５億元，故（２）票據融資於淨增

１１３２億元同比減少２１﹒７７％，不用「過憂」，更因此項於４月份達１８７４億元飆升

８０倍，反映商業銀行等金融機構皆積極加強短貸到票據融資支持企業短期融資力度，以強化公

司企業的流動資金資源和周轉，穩定甚至活化以供給側改革為主的內需特別是商情。

反而（３）中長期貸款，於２０１９年５月份淨增２５２４億元同比減少３７﹒３９％，相

對於４月份淨增２９２３億元所減３９﹒５３％略低，加上１－３月份累計淨增２﹒５７萬億元

只增４﹒９％，需要加以留意。企業的中長期貸基本主要用於包括土地、廠房、機械設備等各方

面的資本投資，需求有所轉弱，顯然受到美國自２０１８年７月開始對華單邊採取加徵關稅，使

企業的資本投資有一定的壓抑，尤其是特朗普於２０１９年５月１０日對華輸美約值２０００億

美元商品加徵關稅的稅率由１０％提升至２５％，甚至啟動對另３２５０億美元的其他商品亦作

如是劣舉，會影響企業投資信心。

再看銀行業（二）對住戶的貸款，於２０１９年５月份達６６２５億元同比增長７﹒８８％

，較２０１８年所增０﹒６１％多增７﹒２４個百分點，更比對上一個月４月份淨增５２５８億

元同比減少０﹒５％，情況反而有改進。其中（Ｉ）對住戶的短期貸款於２０１９年５月份淨增

１９４８億元同比無疑減少１２﹒２６％，卻比４月份淨增１０９３億元同比減少的

３７﹒２２％，環比少減２４﹒９６個百分點，相比較又可以言之為「不太差」，此為消費者多

用電子支付成趨勢衍生之效，問題是屬每下愈況之象。消費信心和行為轉弱，可見零售消費增長

放慢！



＊住戶短期貸款多增顯消費投資有好轉＊



值得留意的，是（ＩＩ）中長期貸款於２０１９年５月份淨增２５２４億元同比減少

３７﹒３９％，較２０１８年５月份的４０３１億元所減的８﹒３１％多減２９﹒０８個百分點

，和較本年４月份淨增４１６５億元同比增長１７﹒５６％，情況有所逆轉。國家主席習近平多

番申明「房屋是用來住的，不是用來炒的」重要政策，和國務院總理李克強早於《２０１７年政

府工作報告》力求「分類調控房地產市場」及「因城施策去庫存」，曾使住宅為主的房地產市道

不斷降溫，而相關貸款由多時縮減，發展到現今略有回升，可以一定程度意味樓市似乎有溫和復

甦初象，當屬佳態也。

（三）銀行業的同業市場：（ｉ）銀行間人民幣市場以拆借、現券和債券回購方式交易於５

月份的成交總額１０３﹒２５萬億元，日均４﹒９２萬億元同比增長高達３３﹒１％，保持活躍

。

（ｉｉ）同業市場拆借息率，於５月份的月加權平均利率為２﹒２４％，環比跌０﹒１９個

百分點，而同比下降０﹒４８個百分點。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



表一：金融機構人民幣新增貸款淨額進度（同比增╱減）



淨貸款額度 同比增減 累計額度 同比增減

（億元） （％） （億元） （％）

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５月２０１９ １﹒１８萬 ＋２﹒７５ ８﹒０１萬 １１﹒４１

４月２０１９ １﹒０２萬 －１３﹒５６ ６﹒８３萬 １３﹒０８

３月２０１９ １﹒６９萬 ５１﹒９４ ５﹒８１萬 １９﹒５５

２月２０１９ ８８５８ ５﹒５４ ４﹒１１萬 ９﹒８９

１月２０１９ ３﹒２３萬 １１﹒４０ ３﹒２３萬 １１﹒４０

１２月２０１８ １﹒０８萬 ８４﹒８０ １６﹒１７萬 １９﹒５１

１１月２０１８ １﹒２５萬 １１﹒６０ １５﹒０９萬 １６﹒６１

１０月２０１８ ６９７０ ５﹒１０ １３﹒８４萬 １７﹒０８

９月２０１８ １﹒３８萬 ８﹒６６ １３﹒１４萬 １７﹒７４

８月２０１８ １﹒２８萬 １６﹒８２ １１﹒７６萬 １９﹒０２

７月２０１８ １﹒４５萬 ７５﹒６５ １０﹒４８萬 １７﹒８２

６月２０１８ １﹒８４萬 １９﹒５０ ９﹒０３萬 １３﹒２９

５月２０１８ １﹒１５萬 ４﹒５０ ７﹒１９萬 １１﹒８１

１２月２０１７ ５８４４ －４３﹒８０ １３﹒５３萬 ６﹒９０

１２月２０１６ １﹒０４萬 ７３﹒９７ １２﹒６５萬 ７﹒９０

１２月２０１５ ５９７８ １１﹒７２萬 １８﹒２６

１２月２０１４ ６９７３ ９﹒７８萬 １０﹒００

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＃億元



表二：金融機構人民幣貸款淨增長結構（萬元計，同比增╱減）



２０１９年４月 ２０１８年４月



（％） （％）

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住戶貸款 增５２５８ － ０﹒５０ 增５２８４ － ７﹒４６

短期－－ 增１０９３ －３７﹒２２ 增１７４１ ＋３７﹒１９

中長期－－ 增４１６５ ＋１７﹒５６ 增３５４３ －２０﹒２２

非金融機企業及其他部門 增３４７１ －３９﹒３９ 增５７２６ ＋１２﹒５６

短期－－ 減１４１７ － 增 ７３７ －５１﹒９３

中長期－－ 增２８２３ －３９﹒５３ 增４６６８ －１０﹒６７

票據融資－－ 增１８７４ ８０倍 增 ２３ －

非銀行業金融機構 增１４１７ ＋１﹒０６倍 增 ６８５ ＋３﹒８９倍

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資料來源：中國人民銀行

資料整理：黎偉成

