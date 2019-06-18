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18/06/2019 09:33

《異動股》信義玻璃折讓９％售信義光能逾３億股，後者現挫一成

　　《經濟通通訊社１８日專訊》信義光能（００９６８）現價瀉１０﹒９％，報３﹒６８元，
；成交約３﹒３０億股，涉資１２﹒３７億元。
　　信義玻璃（００８６８）公布，與花旗訂立次級大宗交易協議，以每股３﹒７５元出售合共
３﹒１４億股信義光能股份，佔信義光能已發行股本３﹒９％，作價較上日收市價４﹒１３元折
讓９﹒２％。
　　受消息影響，信義光能今早裂口低開，連失十天線（４﹒０４７元）、二十天線
（４﹒１２５元）、五十天線（４﹒１７１元）及百天線（３﹒８５１元），現時盤中低見
３﹒６５元，創近兩個半月低位。
　　現時，恆生指數報２７２５９，升３２點或升０﹒１２％，主板成交３７﹒０１億元。上證
綜指報２８９２，升４點或升０﹒１７％，成交５６﹒３３億元人民幣。

　　信義系股分表現如下：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　信義光能（００９６８）　　　３﹒６８元　　　跌１０﹒９０％
　　信義玻璃（００８６８）　　　８﹒０５元　　　升　０﹒３７％
　　信義能源（０３８６８）　　　２﹒２４元　　　升　１﹒８２％
　　信義香港（０８３２８）　　　１﹒４９元　　　無升跌
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｕｌ）

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