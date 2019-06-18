《異動股》信義玻璃折讓９％售信義光能逾３億股，後者現挫一成

《經濟通通訊社１８日專訊》信義光能（００９６８）現價瀉１０﹒９％，報３﹒６８元，
；成交約３﹒３０億股，涉資１２﹒３７億元。
信義玻璃（００８６８）公布，與花旗訂立次級大宗交易協議，以每股３﹒７５元出售合共
３﹒１４億股信義光能股份，佔信義光能已發行股本３﹒９％，作價較上日收市價４﹒１３元折
讓９﹒２％。
受消息影響，信義光能今早裂口低開，連失十天線（４﹒０４７元）、二十天線
（４﹒１２５元）、五十天線（４﹒１７１元）及百天線（３﹒８５１元），現時盤中低見
３﹒６５元，創近兩個半月低位。
現時，恆生指數報２７２５９，升３２點或升０﹒１２％，主板成交３７﹒０１億元。上證
綜指報２８９２，升４點或升０﹒１７％，成交５６﹒３３億元人民幣。
信義系股分表現如下：
股份（編號） 現價 變幅
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信義光能（００９６８） ３﹒６８元 跌１０﹒９０％
信義玻璃（００８６８） ８﹒０５元 升 ０﹒３７％
信義能源（０３８６８） ２﹒２４元 升 １﹒８２％
信義香港（０８３２８） １﹒４９元 無升跌
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