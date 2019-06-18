《異動股》信義玻璃折讓９％售信義光能逾３億股，後者現挫一成

《經濟通通訊社１８日專訊》信義光能（００９６８）現價瀉１０﹒９％，報３﹒６８元，

；成交約３﹒３０億股，涉資１２﹒３７億元。

信義玻璃（００８６８）公布，與花旗訂立次級大宗交易協議，以每股３﹒７５元出售合共

３﹒１４億股信義光能股份，佔信義光能已發行股本３﹒９％，作價較上日收市價４﹒１３元折

讓９﹒２％。

受消息影響，信義光能今早裂口低開，連失十天線（４﹒０４７元）、二十天線

（４﹒１２５元）、五十天線（４﹒１７１元）及百天線（３﹒８５１元），現時盤中低見

３﹒６５元，創近兩個半月低位。

現時，恆生指數報２７２５９，升３２點或升０﹒１２％，主板成交３７﹒０１億元。上證

綜指報２８９２，升４點或升０﹒１７％，成交５６﹒３３億元人民幣。



信義系股分表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

信義光能（００９６８） ３﹒６８元 跌１０﹒９０％

信義玻璃（００８６８） ８﹒０５元 升 ０﹒３７％

信義能源（０３８６８） ２﹒２４元 升 １﹒８２％

信義香港（０８３２８） １﹒４９元 無升跌

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｕｌ）

