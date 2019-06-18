《異動股》歐舒丹（９７３）現升近７％，今年最多開設３５間分店

《經濟通通訊社１８日專訊》歐舒丹（００９７３）現價升６﹒５２％，報１４﹒７元，盤

中高見１４﹒８元，創近三個月新高；成交約３４萬股，涉資４９６萬元。

歐舒丹副主席兼亞太區常務董事賀康祖在全年業績會上表示，美國與中國去年度分別有

１２間及７間分店關閉，主要由於過去兩年觀察到美國大約有４０間分店所在的商場人流下跌，

人流已轉移至新的商場及網上零售渠道，故有部分分店關閉是在計劃之內。

他預期，本年度將會開設３０至３５間分店，但不包括香港。他又指，目前仍未有具體收購

的目標。他又提到，貿易戰的影響難以具體評估，或影響消費者信心，但仍維持樂觀。

現時，恆生指數報２７２５３，升２６點或升０﹒１０％，主板成交５２﹒９６億元。國企

指數報１０４４０，升１２點或升０﹒１２％。

上證綜合指數報２８９１，升３點或升０﹒１３％，成交１１５﹒５２億元人民幣。

深證成份指數報８７９１，升１０點或升０﹒１２％，成交５８﹒０３億元人民幣。





表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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歐舒丹 （００９７３） １４﹒９０元 升７﹒９７％

思捷環球（００３３０） １﹒４９元 無升跌

利豐 （００４９４） １﹒１５元 升４﹒５５％

創科實業（００６６９） ５５﹒２５元 升０﹒１８％

新秀麗 （０１９１０） １５﹒６６元 跌０﹒８９％

普拉達 （０１９１３） ２１﹒８５元 跌１﹒１３％

敏華控股（０１９９９） ３﹒１６元 升０﹒３２％

申洲國際（０２３１３） ９７﹒３５元 升０﹒６２％

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（ｊｔ）

