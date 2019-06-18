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18/06/2019 09:43

【駐京專電】中國國家鐵路集團北京掛牌成立，實現完全政企分開

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１８日北京專電》中國鐵路總公司改制成立中國國家鐵路集
團有限公司，今日在北京掛牌，實現完全政企分開。
　　２０１３年３月１４日，鐵道部撤銷，實行鐵路政企分開，組建中國鐵路總公司；２０１３
年３月１７日中國鐵路總公司正式成立，設置２０個內設機構，下設１８個鐵路局、３個專業運
輸公司等企業；２０１７年１１月１５日１８個鐵路局完成公司制改革工商變更登記；２０１８
年１２月５日中國鐵路總公司完成公司企業名稱核准，更名「中國國家鐵路集團有限公司」。

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