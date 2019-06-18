【駐京專電】黃藍幼兒園虐童案二審宣判，維持原判

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１８日北京專電》北京市第三中級人民法院對北京紅黃藍幼

兒園幼師虐童案作出二審宣判，裁定駁回劉某上訴，維持原判。

２０１７年１１月２２日，北京警方接到家長報警，有十餘位家長反映朝陽區管莊紅黃藍幼

兒園（新天地分園）國際小二班的幼兒遭遇老師扎針、餵不明白色藥片，並提供了孩子身上存在

針眼的照片。

２０１８年１２月２８日，朝陽法院一審判決，以虐待被看護人罪，判處劉某有期徒刑１年

６個月，同時禁止其自刑罰執行完畢之日或者假釋之日起５年內從事未成年人看護教育工作。

