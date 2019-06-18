《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１８日上海專電》上海市經信委主任吳金城今日在上海市政
府新聞辦記者會上表示，２０１９年世界人工智能大會首批主論壇嘉賓邀請函已經發出，大部分
嘉賓已通過書面或口頭形式確認出席，包括了聯合國工發組織總幹事李勇，和特斯拉執行總裁馬
斯克等。
18/06/2019 14:52
【駐滬專電】特斯拉ＣＥＯ馬斯克將出席２０１９世界人工智能大會
《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１８日上海專電》上海市經信委主任吳金城今日在上海市政
府新聞辦記者會上表示，２０１９年世界人工智能大會首批主論壇嘉賓邀請函已經發出，大部分
嘉賓已通過書面或口頭形式確認出席，包括了聯合國工發組織總幹事李勇，和特斯拉執行總裁馬
斯克等。
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