《午市前瞻》聯儲局減息預期增，港股望挑戰本月高位約２７８００

《經濟通通訊社１８日專訊》聯儲局今明兩日議息，香港時間星期四（２０日）凌晨會有結

果，普遍預料是次減息機會不大，憧憬會後聲明啟示出下半年減息意向。另外，市場對中美會否

在下周Ｇ２０峰會恢復貿易談判持觀望態度。港股今日在美國議息前走勢波動，高開不足百點後

倒跌，低見２７２０１點，及後走勢反彈，最多曾升２５５點報２７４８２點，最終半日升

２００點或０﹒７３％，報２７４２７點，收復廿天線（約２７２５８點），主板成交

３７０﹒４１億元。國企指數報１０４８７點，升５８點或升０﹒５６％。

上證綜合指數報２８８９點，升２點。深成指報８８０６點，升２５點或升０﹒２９％。

重磅股方面，匯控（００００５）旗下的匯豐銀行美國宣布計劃在當地開設５０家新零售分

行，並招聘逾３００名員工，匯控股價半日逆市繼續跌０﹒２３％，報６４﹒０５元；港交所（

００３８８）升１﹒９％，報２６８﹒８元；騰訊（００７００）旗下遊戲《王者榮耀》再蟬聯

月度最賺錢手遊，牽動大市走勢，半日收升１﹒４％，報３３３﹒６元；友邦（０１２９９）升

１﹒４６％，報７６﹒３元；中移動（００９４１）升０﹒５１％，報６８﹒５元。

中國旺旺（００１５１）今日將公布年度業績，半日升２﹒９５％，報５﹒９４元，為升幅

最大恆指成分股。中電控股（００００２）跌０﹒８４％，午收８８﹒３元，為跌幅最大恆指成

分股。



＊信義光能遭減持股價急挫，煤炭銷量反彈神華造好＊



信義玻璃（００８６８）宣布折讓９﹒２％配售信義光能（００９６８）３﹒１４億股股份

，消息拖累信義光能今早裂口低開，半日收跌１１﹒１４％，報３﹒６７元；信義玻璃升

１﹒７５％，報８﹒１６元；信義能源（０３８６８）無升跌，報２﹒２元；信義香港

（０８３２８）無升跌，報１﹒４９元。

神華（０１０８８）公布５月份煤炭銷量升１８﹒３％，消息帶動股價造好，升

２﹒５７％，報１６﹒７６元。其他煤炭股則榮辱互見，首鋼資源（００６３９）升

１﹒２７％，報１﹒５９元；兗州煤業（０１１７１）升２﹒０６％，報６﹒９３元；南方能源

（０１５７３）跌９﹒２２％，報１１﹒２２元；中國旭陽（０１９０７）跌０﹒７１％，報２

﹒７８元。

碧桂園（０２００７）遭納入國指後，惟連日捱沽，半日跌０﹒７１％，報１１﹒１４元，

為半日最差藍籌；中海外（００６８８）跌０﹒５５％，報２７﹒０５元；華潤置地（０１１０

９）跌０﹒４３％，報３１﹒８５元；融創中國（０１９１８）跌０﹒４１％，報３６﹒４元；

中國恆大（０３３３３）隨市升１﹒４３％，報２１﹒２５元。



＊Ａ股造好中資券商普漲，藥股走勢向好＊



今日Ａ股市場普遍反彈，帶動中資券商普遍造好，其中華泰六八八六（０６８８６）受惠於

倫交所上市消息，今日股價再漲升２﹒２１％，報１２﹒０２元。其他券商股方面，廣發証券（

０１７７６）升１﹒８７％，報８﹒７元；國泰君安（０２６１１）升０﹒７６％，報

１３﹒２４元；中信証券（０６０３０）升０﹒７％，報１４﹒４４元；中國銀河

（０６８８１）升１﹒９％，報４﹒２８元。

藥股昨日受內地藥品板塊帶動而急升，今早藥股表現則升跌不一，中國生物製藥

（０１１７７）與中山康方生物醫藥成立各佔５０％股權的合營公司，今日股價再漲

２﹒３５％，報７﹒３９元；石藥集團（０１０９３）升２﹒４２％，報１１﹒８４元；金斯瑞

生物科技（０１５４８）升１﹒０６％，報１９﹒１元；半新股翰森製藥（０３６９２）升４﹒

５５％，報１８﹒３８元。國藥控股（０１０９９）逆市跌０﹒５４％，報２７﹒５元。

市場繼續憧憬美國減息，有外國專門研究聯儲局息口的分析師詹姆．格蘭特預料本周減息機

會頗大，本地地產股繼續落鑊炒起，恆基地產（０００１２）升０﹒２５％，報４０﹒４元；新

地（０００１６）升１﹒６５％，報１２９﹒１元；新世界（０００１７）升１﹒５３％，報１

１﹒９２元；長實集團（０１１１３）升１﹒１１％，報５９﹒２５元。



＊黃偉康：新世界長實博反彈，地產股暫未宜長線買入＊



港股收復十天線、廿天線後重拾升軌，走勢反覆向上，安里主席兼行政總裁黃偉康向《經濟

通通訊社》表示，港股後市走勢仍然會持續波動。他指出，港股早前因政府修訂《逃犯條例》觸

發市場對香港前景的憂慮，不過隨著條例暫緩仕修訂，加上市場對聯儲局減息的預期，料港股本

周可能挑戰本月高位約２７８００位置，而港股中線的走勢則仍有待下周Ｇ２０峰會的發展而定

。

問到對下周Ｇ２０會議的發展，黃偉康指出，對會議看法樂觀，因早前美國經濟數據欠佳，

加上多個民調顯示，特朗普在多個關鍵州份現時落後於民主黨對手，料美國會在貿易戰中釋出善

意，並有望重啟談判，屆時可能帶動港股重上二萬八或更高的水平。

另外，本地地產股在上周因本港政局不穩下連日受壓，惟至本周開始見反彈。上周五（１４

日）公布的中原城市領先指數（ＣＣＬ）按星期跌１﹒４３％，創下半年來最大跌幅，令投資者

擔心樓價或有進一步調整。黃指出，對樓市下半年能否維持升勢感到懷疑，現時買本地地產股的

政策宜「博反彈」不宜「長揸」。他指隨聯儲局減息的預期增加，本地地產股短期相信仍會有一

輪炒作，現時投資者宜以本年高位為止賺位，若現價與高位差距達一成則可作考慮買入，故以些

作選股原則，則新地（０００１６）暫不作考慮，而新世界（０００１７）及長實

（０１１１３）則仍有一定「值博率」。（ｓｃ、ｊｔ、ｕｌ））

