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18/06/2019 17:41

【北水炒Ｄ乜】北水淨流入２９億，買工行建行友邦沽財險新城發展

　　《經濟通通訊社１８日專訊》港股周二高開６２點報２７２８９後，一度由升轉倒跌２６點
低見２７２０１點，午後港交所（００３８８）及本地地產股升幅明顯，帶動港股最多反彈
３５６點報２７５８４點，最終收報２７４９８，升２７１點或１％，收復廿天線（約
２７２６２點）。
　　按額度計算，北水全日淨流入２８﹒７３億人民幣，較周一的１９﹒０８億人民幣，增加９
﹒６５億或５０﹒６％。北水淨買入最多的個股依次是工商銀行（０１３９８）、建設銀行（０
０９３９）及友邦保險（０１２９９）；淨賣出最多的依次是中國財險（０２３２８）和新城發
展控股（０１０３０）。
　　主板成交７１０﹒４７億元，較周一增加逾６％，其中港股通成交７３﹒６５億元，佔總成
交１０﹒３７％。

＊工行１１天累計錄近６７億淨流入＊

　　工行倫敦分行與匯豐及法巴開展綠色融資合作，消息再度刺激北水買入工行，淨流入達到７
﹒６６億，累計十一天約６６﹒６１億元北水淨流入工行，建行亦獲５﹒１５億北水買入，建行
與工行股價齊升約１％。而友邦獲瑞信調高目標價９％至９８元，續予「跑贏大市」評級，股價
漲２％，並錄２﹒２３億北水淨流入。
　　惟同為保險股的財險卻「同股不同命」，約７７４２萬北水沽出財險，另外新城發展雖獲大
摩推介，股價升１﹒１４％，但仍遭４３６８萬北水沽出，。（ｂｎ）

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