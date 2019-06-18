《美元走勢－羅明立》美匯日線圖仍處上升軌，短線９７﹒５徘徊

最高 最低 東京收市



美元╱日圓 １０８﹒５８ １０８﹒２２ １０８﹒５４

歐元╱美元 １﹒１２４０ １﹒１２１９ １﹒１２２１

英鎊╱美元 １﹒２５４４ １﹒２５１１ １﹒２５３６

美元╱瑞郎 ０﹒９９９０ ０﹒９９６４ ０﹒９９８５

美元╱港元 ７﹒８３４７ ７﹒８３０４ ７﹒８３２８



《美元走勢》美國６月紐約製造業指數急跌至負８﹒６，大幅低於預期的８﹒５，是自

２０１６年１０月以來再次出現負值。當中，就業及新訂單分類指數均呈負值，反映製造業活動

有轉弱的跡象。美國財政部的國際資本流動報告顯示，海外投資者４月一共減持７８億美元國債

，預期為增加１７０億美元，資料顯示國債連續五個月被拋售。

美匯指數初步支持位於９７﹒３５，下一步支持位於９６﹒９０，初步阻力位於９７﹒６０

，下一步阻力位於９７﹒８０。技術走勢上，美匯指數日線圖仍處於上升軌道，短線先於

９７﹒５０徘徊，倘若能夠建立支持，則上望９８﹒３０，否則會回探９６﹒５０。

歐盟統計局公布，歐元區首季勞動力成本按年略升至２﹒４％，增幅低於市場預期的

２﹒６％。期內薪資升幅按年加快至２﹒５％，較前值上升０﹒２％。至於非工資成本按年升幅

回落至２﹒２％；區內勞工成本則未跟隨工資同步上漲，反映當地營商環境持續受惠於低息環境

，預期將有助支持未來通脹及就業表現。



方向 入市價 目標位 止蝕



美元╱日圓 買入日圓 １０８﹒８０ １０７﹒５０ １０９﹒３０

歐元╱美元 買入歐元 １﹒１２００ １﹒１３３０ １﹒１１６０

英鎊╱美元 觀 望

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 買入加元 １﹒３４００ １﹒３２５０ １﹒３４５０

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望



《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

