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即市新聞

18/06/2019 16:23

《美元走勢－羅明立》美匯日線圖仍處上升軌，短線９７﹒５徘徊

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　

　　　美元╱日圓　　　　１０８﹒５８　　　１０８﹒２２　　　１０８﹒５４
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１２４０　　　１﹒１２１９　　　１﹒１２２１
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒２５４４　　　１﹒２５１１　　　１﹒２５３６
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９９９０　　　０﹒９９６４　　　０﹒９９８５
　　　美元╱港元　　　　７﹒８３４７　　　７﹒８３０４　　　７﹒８３２８

　　《美元走勢》美國６月紐約製造業指數急跌至負８﹒６，大幅低於預期的８﹒５，是自
２０１６年１０月以來再次出現負值。當中，就業及新訂單分類指數均呈負值，反映製造業活動
有轉弱的跡象。美國財政部的國際資本流動報告顯示，海外投資者４月一共減持７８億美元國債
，預期為增加１７０億美元，資料顯示國債連續五個月被拋售。
　　美匯指數初步支持位於９７﹒３５，下一步支持位於９６﹒９０，初步阻力位於９７﹒６０
，下一步阻力位於９７﹒８０。技術走勢上，美匯指數日線圖仍處於上升軌道，短線先於
９７﹒５０徘徊，倘若能夠建立支持，則上望９８﹒３０，否則會回探９６﹒５０。
　　歐盟統計局公布，歐元區首季勞動力成本按年略升至２﹒４％，增幅低於市場預期的
２﹒６％。期內薪資升幅按年加快至２﹒５％，較前值上升０﹒２％。至於非工資成本按年升幅
回落至２﹒２％；區內勞工成本則未跟隨工資同步上漲，反映當地營商環境持續受惠於低息環境
，預期將有助支持未來通脹及就業表現。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　

　　　美元╱日圓　　買入日圓　　１０８﹒８０　　　１０７﹒５０　　　１０９﹒３０
　　　歐元╱美元　　買入歐元　　１﹒１２００　　　１﹒１３３０　　　１﹒１１６０
　　　英鎊╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　買入加元　　１﹒３４００　　　１﹒３２５０　　　１﹒３４５０
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望

《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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