「明日大嶼」中部水域人工島研究撥款，原定在本周五（２１日），提交到立法會財委會審
議，為避開近期政治風波，政府將撥款調至議程最後一項，意味有機會立法會暑假休會前難以通
過。《香港經濟日報》
18/06/2019 08:43
【明日大嶼】中部水域人工島研究撥款，政府擬押後審議
「明日大嶼」中部水域人工島研究撥款，原定在本周五（２１日），提交到立法會財委會審
議，為避開近期政治風波，政府將撥款調至議程最後一項，意味有機會立法會暑假休會前難以通
過。《香港經濟日報》
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