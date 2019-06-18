【移交逃犯】添馬政府總部今日重新開放

《經濟通通訊社１８日專訊》政府宣布，通往添馬政府總部的通道大致回復正常，今日政府

總部重新開放，政府員工可使用東翼二樓入口進出。

政府車輛及持有政府總部通行證的車輛可經龍和道及添華道進入政府總部西翼。（ｃｌ）（

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