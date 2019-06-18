【本港樓市】美聯：上半年工商舖價量齊跌，料下半年持平至微升

《經濟通通訊社１８日專訊》美聯工商舖（００４５９）舉行記者會，發表下半年工商舖市

況分析。行政總裁黃漢成表示，受中美貿易戰影響，中央控制內地資金外流，加上股市波動及本

地政治因素影響下，上半年交投放緩，成交２９００宗合共６９０億元，價量按年皆有約５０％

下跌。他預期在不同利好因素下，下半年總體成交量上升５％，而售價則持平。

他預期，美國聯儲局未來或會減息，中央可能推出刺激性的措施，估計市場資金會保持充裕

，大灣區續有商機，而市場亦有新工商舖。

另外，美聯工商董事陳偉志預料，工廈售價、租金及成交量皆持平。他指業主持貨力強，加

上政府活化工廈政策２﹒０，業主可申請增加地積比最多兩成，有利工廈發展。

商廈方面，美聯工商舖營運總監兼商務部董事翁鴻祥表示，近日市場受高銀金融

（００５３０）棄標事件影響而趨於觀望，商廈首當其衝，甲級工廈近一星期內更是零成交。他

指若中美關係緩和，或內地放水支持，價格可望有５％升幅，租金則料持平。而成交量則料「兩

極化」，３０００萬元以下及過億元商廈將維持平穩，３０００萬元至１億元中價商廈買家主要

為現時較觀望的資深投資者，故料成交量下跌。

舖位方面，美聯旺舖董事盧展豪指，香港舖位受零售業影響，而內地訪客人數升幅見緩，人

民幣走弱進一步削弱內地旅客消費意欲，但業主持貨力強，加上非核心區消費以本地居民為主，

所以他預期下半年核心及非核心區舖位售價、租金及成交量皆持平。對於政府２００億元入市計

劃，他表示因市場供應未必足夠，計劃亦要明年才實施，對下半年影響有限。（ｔｆ）

