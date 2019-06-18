《經濟通通訊社１８日專訊》即時科研（０８１１９）公布，預期截至今年３月３１日止財
政年度之業績將錄得公司權益持有人應佔虧損，而２０１８年度同期則錄得應佔溢利。
該可能錄得虧損主要是源於截至今年３月３１日止財政年度按公允價值計入損益之投資物業
錄得未變現虧損，相對於去年同期按公允價值計入損益之投資物業錄得收益。
年度業績預計於６月２７日公佈。（ｂｎ）
18/06/2019 12:19
【企業盈警】即時科研（０８１１９）料全年業績盈轉虧
《經濟通通訊社１８日專訊》即時科研（０８１１９）公布，預期截至今年３月３１日止財
政年度之業績將錄得公司權益持有人應佔虧損，而２０１８年度同期則錄得應佔溢利。
該可能錄得虧損主要是源於截至今年３月３１日止財政年度按公允價值計入損益之投資物業
錄得未變現虧損，相對於去年同期按公允價值計入損益之投資物業錄得收益。
年度業績預計於６月２７日公佈。（ｂｎ）
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