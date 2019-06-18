【企業盈警】中植資本（０８２９５）料第四季將錄應佔虧損

《經濟通通訊社１８日專訊》中植資本（０８２９５）預期，截至今年３月３１日止第四季

度將錄得公司權益持有人應佔虧損。該虧損主要是源於指定為按公平值於損益表列帳的應收可換

股貸款之公平值虧損。

公司預計將於６月２１日公布全年度業績。（ｂｎ）

