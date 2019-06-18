《經濟通通訊社１８日專訊》中植資本（０８２９５）預期，截至今年３月３１日止第四季
度將錄得公司權益持有人應佔虧損。該虧損主要是源於指定為按公平值於損益表列帳的應收可換
股貸款之公平值虧損。
公司預計將於６月２１日公布全年度業績。（ｂｎ）
18/06/2019 17:35
【企業盈警】中植資本（０８２９５）料第四季將錄應佔虧損
《經濟通通訊社１８日專訊》中植資本（０８２９５）預期，截至今年３月３１日止第四季
度將錄得公司權益持有人應佔虧損。該虧損主要是源於指定為按公平值於損益表列帳的應收可換
股貸款之公平值虧損。
公司預計將於６月２１日公布全年度業績。（ｂｎ）
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