【企業盈喜】天工國際料中期純利將按年增長６０％以上

《經濟通通訊社１８日專訊》天工國際（００８２６）發盈喜，預期截至今年６月底止６個

月的純利將按年增長６０％以上。

公司指，純利增加主要由於集團在模具鋼行業中的市場份額增加，促使模具鋼分部的期間銷

量增加，以及於市場對鈦合金產品的需求增加，促使集團鈦合金業務的期間銷量增加。（ｓｋ）

