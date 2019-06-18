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18/06/2019 16:48

【企業盈喜】天工國際料中期純利將按年增長６０％以上

　　《經濟通通訊社１８日專訊》天工國際（００８２６）發盈喜，預期截至今年６月底止６個
月的純利將按年增長６０％以上。
　　公司指，純利增加主要由於集團在模具鋼行業中的市場份額增加，促使模具鋼分部的期間銷
量增加，以及於市場對鈦合金產品的需求增加，促使集團鈦合金業務的期間銷量增加。（ｓｋ）

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