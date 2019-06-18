《小傳日記》政局望回穩，磚頭佬醒神；重磅股撐起，魚缸暫回氣！

《小傳日記》隔晚（１７日）花旗國股市回升，但升幅唔大，大家都靜待聯儲局議息結果，

不過「孖屐」預期６月減息嘅可能性唔大，資金未敢有太大動作。港股今早只係輕微高開６２點

報２７２８９，但之後走勢愈來愈好，喺重磅股ＡＩＡ（０１２９９）、ＱＱ（００７００）同

生發發（００３８８）等撐起，魚缸無幾耐就重上２０天線（約２７２６４點）。午後，香江政

府預期，林鄭特首四點就《逃犯條例》修訂問題見傳媒，地產佬升幅擴大，帶動魚缸最多升

３５６點高見２７５８４點。

魚缸尾段升幅略為收窄，最終收市２７４９８點升２７１點或１巴仙，主板成交

７１０﹒４７億銀升逾６巴仙。林鄭喺記者會一如預期公開向市民道歉，指出要為社會紛爭負很

大責任，未知大眾是否收貨？

國貨收市升７９點報１０５０７，升７９點或升近１巴仙。Ａ場方面，上證指數報２８９０

，微升２點；深成指數報８８０４，升２３點或唔夠半巴仙。兩市成交有約３２１７﹒８２億銀

人仔。

舜宇光學（０２３８２）尾段發力，飆近半成報７２﹒２銀，成為全日最佳表現藍戰士；中

電（００００２）跌唔夠半巴仙報８８﹒７０銀，係包尾藍戰士。

重磅股普遍上揚，「孖屐」憧憬花旗國下半年減息，大象（００００５）受壓，惟軟唔夠半

巴仙，報６４﹒０５銀；ＱＱ終止四連跌，踢高近２巴仙，報３３４銀；生發發獲花旗唱好，指

阿里巴巴嚟香江上市可以帶動日均成交量至少增長一成，今飆近３巴仙，報２７１銀；ＡＩＡ獲

瑞信升「他屐」近一成至９８銀，今續揚２巴仙，報７６﹒７巴仙；神州移動（００９４１）漲

近１巴仙，報６８﹒７５銀；建行（００９３９）升逾１巴仙，報６﹒４２銀。



＊萬科被降評內房表現平，儲局或減息地產佬得益＊



神州統計局公布５月份７０個大中城市住房價格嘅統計數據，４個一線城市嘅新建商品住宅

銷售價格按月鏟高近半巴仙，比上個月嘅升幅收窄。今日內房股個別發展，萬科（０２２０２）

畀大摩降評級至中性，降埋「他屐」逾一成二，今日埋單跣低逾半個巴仙，報２９﹒１５銀；碧

桂園（０２００７）升近半個巴仙，報１１﹒２８銀。

花旗發表亞太區２０１９年下半年市場展望報告，建議繼續「增持」香江地產佬，「孖屐」

亦預期花旗國議息會減息，吸引一眾缸友留意股息較高嘅香江地產佬，太古地產（０１９７２）

省鏡升逾２巴仙，收３２﹒９銀；新地（０００１６）及信置（０００８３）各起哄逾２巴仙，

報１３０﹒２銀及１３﹒１銀；恆地（０００１２）亦升近１巴仙，報４０﹒６銀。



＊醫藥唔多掂缸友咪亂掂，滬倫通啟動券商唔怕凍＊



野村發表研究報告表示，第二輪嘅藥品集團採購（ＧＰＯ）或會直接影響藥佬嘅盈利，建議

投資者轉向較少受到仿製藥減價影響嘅股份。今日醫藥股各自發展，中生製藥（０１１７７）及

石藥集團（０１０９３）齊齊漲逾２巴仙，分別報７﹒４銀及１１﹒８２銀；藥明生物

（０２２６９）就剎車不足１巴仙，報７２﹒９５銀。

上日神州證監會同米字國金融行為監管局發布聯合公告，滬倫通正式啟動。華泰六八八六

（０６８８６）發行嘅ＧＤＲ產品（全球存託憑證）亦都會喺倫交所掛牌交易，帶動神州券商佬

普遍都走高，佢自己今日漲近３巴仙，報１２﹒１銀；廣發証券（０１７７６）走高近２巴仙，

報８﹒６９銀；但中州證券（０１３７５）就仆低１巴仙，報１﹒７３銀。



＊煤炭銷量升神華表現醒，旺旺出成績踢高好招積＊



神州神華（０１０８８）５月煤炭銷售量有４１４０萬噸，按年升逾１８巴仙，雖然總發電

量同總售電量表現都唔太好，但煤炭銷量成績咁好當然踩行油向上，最終踢高近４巴仙，報

１６﹒９４銀，係全日表現最好國貨佬。神華亦都帶動咗同板塊有掃貨，兗州煤業

（０１１７１）起哄逾２巴仙，報６﹒９３銀；中煤能源（０１８９８）撐實升超過半巴仙，報

３﹒１６銀。

旺旺（００１５１）中午出成績表，全年賺３４﹒７６億人仔，按年多近１２巴仙，好過

「孖屐」預期，雖然營收就比預估嘅２１２億低，只有２０７﹒１億，但全日都踢高近２巴仙，

報５﹒８７銀。維他奶（００３４５）星期四（２０日）出成績表，但今日已經畀缸友追住掟，

埋單大劈逾３巴仙，報４４﹒４５銀。青啤（００１６８）都有力撐踢高近１巴仙，報

４６﹒５５銀。請請！



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