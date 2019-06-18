《真知灼見－溫灼培》投資風險趨升，避險情緒高漲

《真知灼見》美國政府由周一（１７日）起為期七天，將會就徵收中國餘下３０００億美元

入口貨品關稅舉行聽證會，讓美國企業在這期間提出意見。雖然聽到不少美國企業反對加徵中國

關稅的聲音，但料最終這３０００億美元貨品被加徵關稅的機會仍相當高。當然，這還需視乎於

下周Ｇ２０大會（２８日及２９日），看中美兩國元首在最後一刻能否扭轉困局。



＊夏國賢支持約翰遜，硬脫歐聲勢增＊



反觀英鎊。英鎊匯價連日急跌，今早（１８日）於亞洲市場回落至靠近１﹒２５美元水平，

報１﹒２５２６美元。圖表上，如跌穿１﹒２５美元的心理關位，不排除將下試今年１月３日低

位１﹒２４３６美元。而更值得留意是，英鎊由５月６日高位０﹒８４８７兌１歐元至今，已累

積跌５﹒４％。這對波幅相較少的外匯市場而言，於這短時間內已是一個相當大跌幅，反映在擔

心英國有機會離開歐盟單一市場情況下，投資者正開始把資金調離英國轉移到歐洲大陸去。至於

英鎊踏入本周跌勢加快，究其原因是早前角逐黨魁的衛生大臣夏國賢（Ｍａｔｔ

Ｈａｎｃｏｃｋ）落選後，轉向支持約翰遜。夏國賢舉動受市場關注，是因為他之前的取向是反

對無協議下「脫歐」，即反對「硬脫歐」，現在他竟轉向支持主張「硬脫歐」的約翰遜，使「硬

脫歐」派實力有所增強。再者，由於夏國賢之前有２０支持票，如這２０票全給了約翰遜，加上

約翰遜本身的１１４票，這亦將大大增加約翰遜勝數機會（註：英國國會內共有３１３位保守黨

議員，即共３１３票）。今晚有兩事情值得關注，除了保守黨內將舉行另一輪的黨魁選舉，黨魁

大熱約翰遜亦將會應邀在電視上為其「脫歐」政策作辯論。



＊資金避險買盤增，日圓目標１０５＊



中美貿易磨擦加深對環球投資市場所可能帶來的衝擊，相信大家也心裡有數。但我們不能忽

視如英國一旦「硬脫歐」對全球投資市場所可能帶來的衝擊。鑑於全球不少投資者也有在英國置

業或投資。如英鎊及英國國內資產價格大跌，其影響所及投資者定於全球沽貨救亡。這時候全球

投資氣氛難免會轉差，其衝擊料不下於中美磨擦帶來的影響。由於英國「硬脫歐」的風險正在增

加，所以這點投資者絕對不能忽略。這也是筆者一直推薦避險的日圓主要原因。維持日圓龐大支

持於１１０兌１美元，目標１０５兌１美元，即約７﹒４５港元。

《恆生銀行首席市場策略員 溫灼培》

（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

