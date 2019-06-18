《宏策俊見－陳俊業》美聯儲不夠鴿的風險

《宏策俊見》截至６月１４日的過去一個月，除中港及歐洲股市外，大部分指數錄得升幅，

當中數個新興市場國家如俄羅斯、巴西及印度股市分別累升６﹒３％、８﹒９％及５﹒５％，某

些南亞國家股市如印尼及菲律賓也錄得６﹒０％及４﹒５％的按月升幅。

市場一般相信本輪新興市場反彈與美國降息預期相關。基於美國聯儲局主席鮑威爾口風有所

轉向，加上最新非農業新增職位數據也不及預期，導致市場對美國進行減息的預期火速升溫，而

降息的時點也由原先預期的今年較後時間推前至７月底的會議之上。

事實上，減息預期升溫，既利好美國的本土股市，也利好部分新興市場股市表現，因為傳統

上美聯儲進行減息後不單利淡美元，同時使新興市場與美國之間的利差擴闊，從而提升資金流入

新興市場國家的吸引力。



＊減息預期火速升溫＊



然而，今次減息預期的升溫速度確實急速。根據彭博利率期貨數據顯示，７月份美聯儲會議

上減息機率於５月２９日僅為２３％，但到６月７日，相隔只是一周，已經升至８０％以上。不

僅於此，數據顯示９月會議至少減息５０個基點或以上的概率也已接近６０％，意味市場預期當

局或將出現連續減息情況。



＊不夠鴿的風險＊



如此看來，我們可以理解市場對未來聯儲局進行減息的預期的確十分強烈，這或形成風險。

於強烈的降息預期下，本周議息會議可能較大機會出現以下兩種情況，（ｉ）聯儲局會後聲明一

如預期更改口吻，刪除「耐心」的表述，語調轉鴿，為７月減息舖路。於這個情況下，由於市場

早已有所預期，言論對股市的支持可能存在，但進一步大幅上升或有限制；（ｉｉ）若果當局未

有對未來有關降息情況作出明顯表態，近期「炒放水」的預期或將落空，美國或部分新興市場股

市的上行動力有機會因此而失去支撐，雖然發生這種情況的機會較低，但這也是其中一個投資者

需要注意的風險。《晉裕環球資產管理投資研究部投資策略師 陳俊業》

