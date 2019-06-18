《宏觀銓局－馬桂銓》列根時刻

《宏觀銓局》美國第４０任總統朗奴列根從１９８１年就任，至１９８９年功成身退。坊間

一直稱許列根這位共和黨總統發起軍備競賽，成功導致蘇聯解體。１９８６年１０月１２日，列

根總統退出和蘇聯領導人戈巴卓夫就裁減核武的談判，這個在冰島首都雷克雅未克舉行的首腦會

議成為歷史的分水嶺。列根拒絕把戰略防禦計劃（即所謂「星球大戰」的太空導彈防禦系統）的

研究和技術只限制能在實驗室內進行，但戈巴卓夫則堅持這項限制乃最低要求。雙方談不攏，未

能達成限制核武協議。之後雙方即時重啟核武發展計劃，同時亦促使蘇聯解體。有史家稱峰會為

「列根時刻」。到了今天，有論者認為美國總統特朗普對華的貿易戰策略異曲同工。他們更相信

特朗普透過打擊中國涉嫌知識產權盜竊、不對等的技術轉讓和非關稅壁壘（包括要求外資公司只

能和大陸公司合資來進入中國市場）等鬥爭中亦會建立世界經濟新秩序。

蘇聯在１９９１年１２月２５日，即雷克雅未克峰會後不到五年就解體。即使在冰島峰會召

開之前，蘇聯經濟早因為過時的經濟體制和工業基礎設施而不斷向下尋底。峰會後蘇聯恢復核武

開支加速政經崩潰。現時中國經濟持續增長，相比當年的蘇聯是大有不同。目前美中兩國正站在

歷史交界點，雙方都為國內議題和貿易談判尋找平衡。在談判重開之前，將需要更多時間尋求共

識。有投資者預測如美股大覆下滑，將能逼使特朗普再次打開談判之門。去年第四季，當標準普

爾５００指數下跌多達２０％之後，特朗普就派出貿易代表團到北京重開貿易談判。現時最有可

能的情況是兩國就部分項目達成協議，解決部分貿易不平衡的問題，並減低一些貨品的關稅，但

亦會繼續以關稅為施壓工具，如此的機會率為４５％。另一可能則是談判繼續但毫無成果，關稅

繼續損害兩國經濟，打擊營商和消費情緒。

美國近日數據反映宏觀經濟前景未明。第一季度企業盈利雖勝預期，消費者信心仍然高企。

但就業市場和企業皆展露疲態。５月美國ＩＳＭ指數跌至兩年來最低，資本貨物新訂單繼續低迷

。進口關稅前景不明，美國企業將推遲投資，令整個板塊放緩。假如關稅續加，連帶消費市場都

會受累。

資產配置方面，即使近期宏觀經濟數據並不那麼正面，筆者仍感樂觀。經濟增長放緩最嚴重

的時期已經過去，發達市場亦會持續改善。不過貿易爭端未見紓緩則繼續影響投資情緒。長此下

去，包括商業信心和資本投資等實體經濟自會深受影響。故此筆者在股票和債券之間保持中立。

地區則仍然以美國為首，歐洲次之。

《安聯投資大中華及東南亞基金業務客戶投資策略師 馬桂銓》

