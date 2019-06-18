港交所及本地地產股受捧，港股收２７４９８升２７１點收復廿天線

《經濟通通訊社１８日專訊》市場觀望聯儲局今明兩日議息結果，美股隔晚微升，港股今早

高開６２點報２７２８９後，一度由升轉倒跌２６點低見２７２０１點，午後港交所

（００３８８）及本地地產股升幅明顯，帶動港股最多反彈３５６點報２７５８４點，最終收報

２７４９８，升２７１點或升１％，收復廿天線（約２７２６２點），主板成交７１０﹒４７億

元增逾６％。國企指數報１０５０７，升０﹒７６％或升７９點。

上證綜合指數報２８９０，升２點或升０﹒０９％，成交１３６９﹒３５億元人民幣。



＊花旗唱好港交所揚近３％，手機設備股普遍造好＊



重磅股普漲，匯控（００００５）旗下的匯豐銀行美國宣布計劃在當地開設５０家新零售分

行，並招聘逾３００名員工，該股全日軟０﹒２３％，報６４﹒０５元；花旗發報告指，阿里巴

巴來港上市有望因成交量因素，為港交所帶來收益增長，全日股價２﹒７３％，報２７１元；騰

訊（００７００）旗下《和平精英》首月預計營收超過１０億元人民幣，是內地過去兩年半各款

新推出遊戲中，首月營收貢獻最好的一款，該股漲１﹒５２％，報３３４元；中移動

（００９４１）市前錄近１﹒２億元大手成交，該股全日升０﹒８８％，報６８﹒７５元；友邦

（０１２９９）獲瑞信維持跑贏大市評級，並上調目標價９％至９８元，該股走高１﹒９９％，

報７６﹒７元。

手機設備股普遍造好，舜宇（０２３８２）隨市反彈４﹒９４％，報７２﹒２元，為升幅最

大恆指成分股；比亞迪電子（００２８５）走高２﹒２８％，報１０﹒７８元；通達集團

（００６９８）升３﹒４５％，報０﹒６元；有傳富士康撤離大陸，集團嚴正聲明稱，相關流言

均不屬實，富智康（０２０３８）全日漲４﹒８８％，報０﹒８６元。

大市回升，公用股個股別發展，中電（００００２）跌０﹒３９％，報８８﹒７元，為跌幅

最大恆指成分股；港鐵（０００６６）升０﹒３％，報４９﹒９元；領展（００８２３）除息前

前夕，今日股價揚１﹒２％，報９７﹒２５元；長江基建（０１０３８）走高０﹒９５％，報

６３﹒５元；香港電訊（０６８２３）跟升０﹒１６％，報１２﹒４８元。



＊神華受捧煤炭銷量增，信義光能遭大股東減持＊



煤炭股個別發展，中國神華（０１０８８）公布，５月份煤炭銷售量４１４０萬噸，按年升

１８﹒３％，該股全日走高３﹒６７％，報１６﹒９４元，為升幅第二大恆指成分股；蒙古能源

（００２７６）揚１０﹒４％，報０﹒１３８元；恆鼎實業（０１３９３）升１﹒９６％，報０

﹒２６元；蒙焦煤企（００９７５）走低２﹒９１％，報０﹒１元；南南資源（０１２２９）跟

跌１﹒９７％，報０﹒１９９元。

信義系走勢不一，信義玻璃（００８６８）宣布折讓９﹒２％配售信義光能（００９６８）

３﹒１４億股股份，前者全日升１﹒１２％報８﹒１１元，後者瀉１１﹒８６％報３﹒６４元；

信義能源（０３８６８）跌０﹒４５％，報２﹒１９元；信義香港（０８３２８）無升跌，報１

﹒４９元。（ｍｗ）

