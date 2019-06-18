《經濟通通訊社１８日專訊》就網上流傳因入境事務處換領新智能身份證的電腦系統出現問
題，選舉事務處確定沒有選民會因換領新智能身份證而失去選民登記身分。
選舉事務處正全面核對由入境事務處轉交，共約２８萬名選民的資料，如發現所得的資料與
有關選民於選民登記冊內的資料不同，選舉事務處會以信件、電話或電郵等方式聯絡有關選民。
選舉事務處絕對不會單方面取消已登記選民的登記身分。選民如對其選民登記狀況有懷疑，
可登入「選民資料網上查閱系統」查詢。（ｈｍ）（ｚｚ）
18/06/2019 16:51
【移交逃犯】選舉事務處澄清沒選民因換新身份證失選民登記資格
《經濟通通訊社１８日專訊》就網上流傳因入境事務處換領新智能身份證的電腦系統出現問
題，選舉事務處確定沒有選民會因換領新智能身份證而失去選民登記身分。
選舉事務處正全面核對由入境事務處轉交，共約２８萬名選民的資料，如發現所得的資料與
有關選民於選民登記冊內的資料不同，選舉事務處會以信件、電話或電郵等方式聯絡有關選民。
選舉事務處絕對不會單方面取消已登記選民的登記身分。選民如對其選民登記狀況有懷疑，
可登入「選民資料網上查閱系統」查詢。（ｈｍ）（ｚｚ）
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