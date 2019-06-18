《經濟通通訊社１８日專訊》行政會議非官守議員今發表聲明，表示得悉行政長官已就《逃
犯條例》的修例作進一步回應，亦留意到行政長官表示會更加努力，平衡社會不同意見，了解市
民的想法，並會與市民同心同行。
聲明指，行政會議非官守議員定當以香港的長遠和整體利益為依歸，繼續鼎力協助行政長官
施政，並希望社會可盡快回復平靜，放下紛爭，讓各界和政府可重新聚焦重要的經濟和民生工作
。（ｆｗ）（ｚｚ）
18/06/2019 18:07
【移交逃犯】行會非官守議員發聲明：繼續鼎力助特首施政
《經濟通通訊社１８日專訊》行政會議非官守議員今發表聲明，表示得悉行政長官已就《逃
犯條例》的修例作進一步回應，亦留意到行政長官表示會更加努力，平衡社會不同意見，了解市
民的想法，並會與市民同心同行。
聲明指，行政會議非官守議員定當以香港的長遠和整體利益為依歸，繼續鼎力協助行政長官
施政，並希望社會可盡快回復平靜，放下紛爭，讓各界和政府可重新聚焦重要的經濟和民生工作
。（ｆｗ）（ｚｚ）
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