《經濟通通訊社１８日專訊》行政長官林鄭月娥上任以來，每個月均會到立法會出席一次質
詢環節。據立法會日誌，下一次的行政長官質詢時間，將於７月３日舉行。
本月的行政長官質詢時間原定在上周三（１２日）舉行，惟立法會秘書處在上周二（１１日
）傍晚公布，質詢時間改期至稍後的日期舉行。據立法會日誌，今明兩周的立法會會議均沒有行
政長官質詢時間，而７月３日的行政長官質詢時間則早已載列在日程當中。換言之，６月的行政
長官質詢時間或已被取消。（ｃｗ）（ｚｚ）
18/06/2019 10:35
【移交逃犯】立法會行政長官質詢時間將於７月３日舉行
《經濟通通訊社１８日專訊》行政長官林鄭月娥上任以來，每個月均會到立法會出席一次質
詢環節。據立法會日誌，下一次的行政長官質詢時間，將於７月３日舉行。
本月的行政長官質詢時間原定在上周三（１２日）舉行，惟立法會秘書處在上周二（１１日
）傍晚公布，質詢時間改期至稍後的日期舉行。據立法會日誌，今明兩周的立法會會議均沒有行
政長官質詢時間，而７月３日的行政長官質詢時間則早已載列在日程當中。換言之，６月的行政
長官質詢時間或已被取消。（ｃｗ）（ｚｚ）
|國際動態18/06/2019
【英揆之爭】獲退選者支持 約翰遜再添勝算
|興證快訊17/06/2019
港股波動
|FOCUS17/06/2019
【FOCUS】慎防港淪「weak link」
|生財有道17/06/2019
《開市Good Morning》涂國彬：聯儲局6月減息機會微
|國際動態17/06/2019
沙特轟伊朗 倘受威脅回應不手軟
|香港政情15/06/2019
【移交逃犯】政府宣布暫緩修例 林鄭認工作不足令平靜社會再現矛盾紛爭(有片)
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰