【移交逃犯】立法會行政長官質詢時間將於７月３日舉行

《經濟通通訊社１８日專訊》行政長官林鄭月娥上任以來，每個月均會到立法會出席一次質

詢環節。據立法會日誌，下一次的行政長官質詢時間，將於７月３日舉行。

本月的行政長官質詢時間原定在上周三（１２日）舉行，惟立法會秘書處在上周二（１１日

）傍晚公布，質詢時間改期至稍後的日期舉行。據立法會日誌，今明兩周的立法會會議均沒有行

政長官質詢時間，而７月３日的行政長官質詢時間則早已載列在日程當中。換言之，６月的行政

長官質詢時間或已被取消。（ｃｗ）（ｚｚ）

