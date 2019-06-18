《經濟通通訊社１８日專訊》前行政長官梁振英在社交網站發文，呼籲各商會對外解釋修例
風波。
他指連日來有關修訂《逃犯條例》的風波重創了香港的國際聲譽，而對外的解釋工作不能單
靠政府力量，更不能靠外國傳媒。
他認為各大商會接受了政府的讓步方案，清楚事情的來龍去脈，因此最有發言權。（ｈｍ）
（ｚｚ）
18/06/2019 10:41
【移交逃犯】梁振英稱修例重創香港聲譽，建議商會組團出訪解釋
《經濟通通訊社１８日專訊》前行政長官梁振英在社交網站發文，呼籲各商會對外解釋修例
風波。
他指連日來有關修訂《逃犯條例》的風波重創了香港的國際聲譽，而對外的解釋工作不能單
靠政府力量，更不能靠外國傳媒。
他認為各大商會接受了政府的讓步方案，清楚事情的來龍去脈，因此最有發言權。（ｈｍ）
（ｚｚ）
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