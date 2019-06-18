《經濟通通訊社１８日專訊》立法會行政管理委員會宣布，由今天下午２時起解除黃色警示
。屆時所有相關特別措施亦會取消，立法會綜合大樓將逐步恢復正常運作。（ｃｗ）（ｚｚ）
18/06/2019 12:15
【移交逃犯】立法會黃色警示將於今天下午２時解除
《經濟通通訊社１８日專訊》立法會行政管理委員會宣布，由今天下午２時起解除黃色警示
。屆時所有相關特別措施亦會取消，立法會綜合大樓將逐步恢復正常運作。（ｃｗ）（ｚｚ）
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