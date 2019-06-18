《經濟通通訊社１８日專訊》行政長官林鄭月娥將於下午４時會見傳媒，料會親身道歉。
今日有親中報章的社評指林鄭月娥將會親身道歉並宣布撤回修例，惟其後文章已被刪去。
（ｃｗ）（ｚｚ）
18/06/2019 14:09
【移交逃犯】特首林鄭月娥下午４時政總見傳媒，料將親身道歉
《經濟通通訊社１８日專訊》行政長官林鄭月娥將於下午４時會見傳媒，料會親身道歉。
今日有親中報章的社評指林鄭月娥將會親身道歉並宣布撤回修例，惟其後文章已被刪去。
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