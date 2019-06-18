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18/06/2019 16:40

【移交逃犯】林鄭拒承諾不以「暴動罪」檢控參與６１２集會市民

　　《經濟通通訊社１８日專訊》行政長官林鄭月娥今日下午４時召開記者會，就修訂《逃犯條
例》工作惹起的紛爭親自道歉，但未有承諾會完全撤回修例和撤銷「暴動」指控。對於政府會否
收回「暴動」字眼形容上周三（１２日）的警民衝突，林鄭月娥不斷重複說警務處處長盧偉聰昨
晚（１７日）已回應，自己沒有補充。
　　至於誰人有權威去定性一個公眾集會發生了甚麼事，林鄭月娥指自己在上周三是根據警務處
的說法，然後在電視講話時表達給市民知悉；現時盧偉聰已澄清了當時說法，所以她現時也是以
警務處的說法去表達。（ｃｗ）（ｚｚ）

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