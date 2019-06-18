《股金豐采－涂國彬》美股窄幅震盪風險增

《股金豐采》去年聖誕假期後，市場情緒恢復，美股從低位反彈，基本都快回到或已經回到

歷史高位。但從５月開始，中美關係惡化，尤其是特朗普還將矛頭同時對準墨西哥和印度等，地

緣政治風險升溫，全球經濟增長放慢的擔憂加深，風險偏好回落。恐慌指數ＶＩＸ也開始恢復大

波動，單日上漲或下跌一兩成已經變為常態。風險資產普遍受壓，美股亦從高位回落。



＊減息預期升溫＊



很快，道指在５月結束之前連漲四個月的升勢，跌破兩萬五支持，回吐五月損失６﹒６９％

。與此同時，納指跌７﹒９３％，標普跌６﹒５８％，均從高位回落，跌破這一波反彈趨勢。不

過近期減息預期升溫，給美股帶來有力的支持。

在全球經濟下行壓力增大，澳洲和新西蘭央行宣布減息後，一方面是美聯儲官員包括鮑威爾

開始釋放鴿派預期，一方面是經濟數據包括非農、通脹和零售銷售等不及預期，美債息倒掛持續

，顯示投資者對經濟前景的擔憂。

如此一來，投資者憧憬美聯儲在短期內會有所行動。目前７月減息預期有八成以上，９月減

息概率保持在九成以上。



＊料為政策留空間＊



道指很快從兩萬五下方反彈，如今在兩萬六和５０日線上方窄幅震盪。標普亦重拾２００、

１００和５０日線，目前反覆挑戰２９００關。納指從７５００下方反彈，挑戰５０日線，只是

科技股表現反覆，納指動能有限。料在決策公布前，美股還是窄幅波動。後市風險大，除了鮑威

爾可能開始給未來的政策留有空間，但不見得一定會釋放比預期更鴿派的信號，同時等待下周中

美領導人在Ｇ２０上的會談，看中美貿易戰是否有轉機。

《永豐金融資產管理董事總經理 涂國彬》（ｍａｒｋｔｏ＠ｗｆｇｏｌｄ﹒ｃｏｍ）



＊ 涂國彬為證監會持牌人士，並無持有上述股份之財務權益

