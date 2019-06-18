《鍾之日記》香江收復廿天線，Ａ場地量近平收

《鍾之日記》６月１８日，香港天氣：陰。香江魚缸：升。祖國股市：升。



美聯儲周二稍晚召開會議，在美國總統特朗普要求減息的壓力，料美聯儲預計維持利率不變

，但可能為今年稍後減息埋下伏筆。

美國財政部最新公布的數據顯示，中國４月末減持美國債至１﹒１１３萬億美元，連續第二

個月減持至兩年以來最低，凸顯中美貿易協議前景不確定。

香江魚缸今早高開６２點報２７２８９後，一度由升轉倒跌２６點低見２７２０１點，午後

港交所（００３８８）及本地地產股升幅明顯，帶動港股最多反彈３５６點報２７５８４點，最

終收報２７４９８，升２７１點或升１％，收復廿天線（約２７２６２點），成交７１０﹒４７

億元增逾６％。

港交所續以近全日高位２７１元收市，大升２﹒７％。港交所再升動力源於阿里巴巴回歸港

股，阿里昨提交美國監會的文件亦顯示，公司建議將股份１拆８，以降低股價及每手股份的入場

門檻，以迎合香港散戶。因假設以１００股為一手，根據阿里目前的美股價，入場費接近

１２﹒５萬元。１拆８後，以１００股一手計，入場費亦近１﹒６萬元，在新股中算甚高水平。



＊Ａ場成交４個月低＊



滬深股市今早窄幅高開，並將悶局持續至全日收市，期間上下微幅波動，滬綜指全日微升

０﹒０９％，報２８９０﹒１６點，全日振幅僅０﹒８３％，徘徊二千九；惟創業板指在多個科

技板塊帶動下冒起，全日升０﹒９３％。

成交量持續收縮，情況堪憂，或與科創板快將開板，需預留資金打新有關，全日兩市成交僅

３２１７億元人民幣，按日減少４﹒２％，創自２月１１日以來最低成交額，也是豬年以來成交

第二低的交易日。不過南下資金繼續流入Ａ股，全日淨流入１５﹒９２億人民幣。



＊騰訊手遊重光，大股東遭減持＊



遊戲統計公司伽馬數據發布《２０１９年５月移動遊戲報告》，１０大營收遊戲中由騰訊

（００７００）開發的共佔６席。《王者榮耀》再蟬聯月度最賺錢手遊；４月獲批版號、５月火

速推出的「食雞」遊戲《和平精英》，新上榜即打入亞軍。

值得注意是，《和平精英》首月預計營收超過１０億元人民幣，是內地過去兩年半各款新推

出遊戲中，首月營收貢獻最強勁的一款。

投資者樂見騰訊的手遊業務再見突破，但據外電引述消息人士報道，騰訊的大股東南非公司

Ｎａｓｐｅｒｓ，有可能遭到最大股東減持。報道指，南非政府僱員養老基金（ＧＥＰＦ）的基

金經理擔心，Ｎａｓｐｅｒｓ的資產組合過度集中於單一公司，故呼籲ＧＥＰＦ減持約１６％的

Ｎａｓｐｅｒｓ持股，目前ＧＥＰＦ正在考慮當中。

Ｎａｓｐｅｒｓ持有約３３﹒２５％騰訊股權。自２００４年Ｎａｓｐｅｒｓ入股後，

Ｎａｓｐｅｒｓ的市值已增長７２倍，但亦因而過於依賴中國。ＧＥＰＦ的最大工會表示，

Ｎａｓｐｅｒｓ的成功取決於中國政府，同時這亦會帶來巨大的風險，ＧＥＰＦ肯定有需要減持

Ｎａｓｐｅｒｓ。

騰訊控股收市報３３４元，升１﹒５％，收復２０天線（３３１﹒２２）。



＊七十城樓價續漲，內房股上升＊



路透根據國家統計局公布的數據測算，５月７０個大中城市新建商品住宅價格指數同比升

１０﹒７％，連漲４４個月；從環比看，５月價格指數漲０﹒７％，連漲４９個月，漲幅較前月

的０﹒６％進一步擴大。

國家統計局數據顯示，重點城市中，北京與上海５月新建商品住宅銷售價格指數同比分別上

漲３﹒９％及１﹒７％，廣州及深圳同比分別上漲１２﹒２％及１﹒２％。京、滬、廣、深新建

商品住宅價格指數環比分別上升０﹒６％、下降０﹒１％、上升０﹒８％以及上升０﹒４％。

統計局城市司高級統計師劉建偉指出，初步測算，四個一線城市新建商品住宅銷售價格５月

環比上漲０﹒３％，漲幅較上月回落０﹒３個百分點；３１個二線二線城市新建商品住宅銷售價

格環比上漲０﹒８％，漲幅與上月相同。

世茂房地產（００８１３）升２﹒９％，中國恆大（０３３３３）升２﹒２％，保利置業集

團（００１１９）升１﹒８％，新城發展（０１０３０）、華潤置地（０１１０９）、融創中國

（０１９１８）升１﹒１％。



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