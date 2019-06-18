《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１８日上海專電》科創板第四批上會結果出爐，上市委昨日
晚間審議同意南微醫學、交控科技兩家公司的首發上市申請。至此，科創板過會企業已經達到
１１家，保持著１００％的過會率。
同時，新一批上會企業名單亦火速出爐。瀚川智能、鉑力特成為第十批上會企業，將於６月
２６日接受科創板上市委審議。
截至６月１７日晚間，科創板共有１２３家受理企業，其中「五試」企業１家，「四試」企
業４家，「三試」、「二試」分別為４０家、７６家。
18/06/2019 08:30
【科創板】科創板第四批上會企業成功闖關，過會企業擴至１１家
《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１８日上海專電》科創板第四批上會結果出爐，上市委昨日
晚間審議同意南微醫學、交控科技兩家公司的首發上市申請。至此，科創板過會企業已經達到
１１家，保持著１００％的過會率。
同時，新一批上會企業名單亦火速出爐。瀚川智能、鉑力特成為第十批上會企業，將於６月
２６日接受科創板上市委審議。
截至６月１７日晚間，科創板共有１２３家受理企業，其中「五試」企業１家，「四試」企
業４家，「三試」、「二試」分別為４０家、７６家。
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