【科創板】科創板第四批上會企業成功闖關，過會企業擴至１１家

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１８日上海專電》科創板第四批上會結果出爐，上市委昨日

晚間審議同意南微醫學、交控科技兩家公司的首發上市申請。至此，科創板過會企業已經達到

１１家，保持著１００％的過會率。

同時，新一批上會企業名單亦火速出爐。瀚川智能、鉑力特成為第十批上會企業，將於６月

２６日接受科創板上市委審議。

截至６月１７日晚間，科創板共有１２３家受理企業，其中「五試」企業１家，「四試」企

業４家，「三試」、「二試」分別為４０家、７６家。

